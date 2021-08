NASA w gotowości: Asteroida Bennu zmierza w kierunku Ziemi. Co nam grozi?

Jak twierdzą naukowcy NASA, za 117 lat w Ziemię może uderzyć ważąca 77 miliardów ton asteroida. Są nowe wyliczenia i komentarze w tej sprawie!

Asteroida Bennu zmierza w kierunku Ziemi. Co nam grozi?

Badacze już od dłuższego czasu bacznie obserwują asteroidę Bennu. Skała o średnicy 500 m okrąża Słońce raz na 436 dni. Każde kolejne okrążenie przybliża ją do naszej planety o 300 000 km

Jak udało się ustalić naukowcom, prawdopodobieństwo kolizji asteroidy z Ziemią jest spore, dlatego kosmiczna skała stale jest moniotorowana przez między innymi sondę OSIRIS-REx. Niedawno badacze z NASA opublikowało nowe badania, prawdopodobną datę zbliżenia.



Bennu to planetoida, czyli rodzaj ciała niebieskiego, które zazwyczaj krąży wokół gwiazdy, najczęściej Słońca. Została odkryta przez badaczy w 1999 roku, a jej nazwa nawiązuje do świętego ptaka z mitologii egipskiej. Według wierzeń starożytnych Benu był jednym z bóstw pierwotnych. Oznacza to, że istniał od początku świata i nie miał konkretnego stwórcy. Ponoć ptak miał krążyć nad wodami praoceanu Nun, z których następnie wyłonił się pierwszy kawałek ziemi. Bóstwo miało zdolność odradzania się raz na 500 lat, co symbolizowało powrót do świata żywych boga Ozyrysa.

Mimo tego, że jej nazwa nie zwiastuje niczego nieprzyjaznego, w rzeczywistości uderzenie Bennu może okazać się dla nas zgubne. I chociaż orbita asteroidy prawie w całości zawiera się w orbicie Marsa, podczas lotu wchodzi na kurs kolizyjny z Ziemią.

Nowe odkrycie w sprawie asteroidy

Bennu zbliży się do Ziemi dopiero w 2135 roku, jednak NASA już teraz twierdzi, że w tym czasie nie będzie stanowić bezpośredniego zagrożenia dla naszej planety. W tym momencie prawdopodobieństwo uderzenia do 2300 roku wynosi 1 do 1750 lub 0,057% szansy.

Jako najbardziej prawdopodobną datę potencjalnego wpływu na naszą planetę uznaje się 24 września 2182. Jednak istnieje tylko 0,037 procent szansy, że Bennu uderzy w Ziemię w tym dniu.

Naukowcy NASA opublikowali wyniki swoich badań w czasopiśmie Icarus. Wyniki poszerzają wiedzę o asteroidzie Bennu. Badanie zatytułowane "Ocena efemeryd i zagrożeń blisko Ziemi od asteroidy (101955) Bennu w oparciu o dane OSIRIS-REx" pokazuje, że w chwili obecnej nie powinniśmy się bardzo przejmować tym ciałem niebieskim.

Źródło: NASA / pcworld.pl

