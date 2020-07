Nawiedzony bunkier w Rudzie Ślaskiej: Zabili w nim chłopaka i dziewczynę dla szatana [WIDEO]

To był ostatni mord rytualny, do którego doszło w Polsce. W 1999 roku w Rudzie Śląskiej dokonano zbrodni, która szerokim echem odbiła się w całej Polsce, a mieszkańcy Halemby pamiętają o niej do dziś.

Złożyli chłopaka i dziewczynę w ofierze szatanowi

W nocy z 2 na 3 marca 1999 roku czwórka znajomych spotkała się w bunkrze, żeby odprawiać satanistyczne ceremonie. Zabawa skończyła się, kiedy dwóch młodych mężczyzn postanowiło złożyć w ofierze swoich znajomych. Nastoletnia dziewczyna i chłopak zostali brutalnie zamordowani.

Trzech chłopaków i dziewczyna, spotykali się w bunkrze cyklicznie. Palili świece, uprawiali seks, malowali znaki o satanistycznej treści. Feralnej nocy postanowili posunąć się o krok dalej. Namówili Karinę i Kamila, by uklękli wewnątrz pentagramu. Tomasz S. i 19-letni Robert K. złożyli ofiarę ze swoich przyjaciół. Oprawcy tuż po zbrodni planowali popełnić samobójstwo. Jednak na to zabrakło im odwagi. Obaj trafili do więzienia. Jeden z nich odsiaduje wyrok dożywocia, drugi - 25 lat.

Nawiedzony bunkier w Rudzie Ślaskiej

Poniemieckich bunkrów w lasach Rudy Śląskiej jest wiele, ale ten konkretny wzbudza zainteresowanie i ogromne emocje do dziś. Tuż po przerażającej zbrodni zaczęto plotkować, że w lesie można spotkać duchy zamordowanych, a sam obiekt jest nawiedzony przez nieczyste siły.

Wiele osób na własne oczy chciało zobaczyć wymalowane na ścianach bunkra czerwoną farbą odwrócone krzyże, napis "Dies Mies Jeschet boenedoesef douvena enithemaus" czy symbole bóstw Amona i Ra, które napastnicy wykonali tuż przed zbrodnią.

Obiekt odwiedzają ludzie z całej Polski. Wszyscy szukają wrażeń i dreszczyku emocji. W połowie marca 2013 roku ktoś zamurował wejście i okna pustakami. Nie była to wielka przeszkoda dla żądnych mocnych wrażeń eksploratorów.

Poniemiecki schron bojowy numer 44 w Halembie, górniczej dzielnicy Rudy Śląskiej znajduje się z dala od drogi, a okoliczni mieszkańcy niechętnie informują jak do niego dotrzeć.

