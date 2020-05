W środę, 20 maja, na antenie TVP, wyemitowano dokument Sylwestra Latkowskiego, pt. "Nic się nie stało". Produkcja dotyczyła pedofilii w sopockim klubie Zatoka Sztuki, w którym miało dochodzić do molestowania nastolatek. Dziennikarz zdradził, że tych nadużyć dopuszczały się także osoby znane z polskiego show-biznesu. Po emisji filmu odbyła się debata, w której Latkowski wywołał do tablicy kilka znanych osób. Wśród nich był Kuba Wojewódzki.

Sylwester Latkowski postanowił wskazać, jakie znane osoby bawiły się w Zatoce Sztuki i wiedziały o nadużyciach, które miały miejsce w klubie.

Podczas debaty po emisji filmu padło sporo znanych nazwisk.

Chciałbym zacząć od jednego, od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, jak mi się tłumaczyłeś, że byłeś pijany wtedy, że ćpałeś, że mało pamiętasz. Chciałbym, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, czego robiłeś, a czego nie robiłeś. Jesteś dobrym aktorem, potrafisz grać. Grasz na wrażliwych strunach, czas może wreszcie, żebyś powiedział prawdę? Mam tę samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn i pań, które tam mignęły - powiedział Latkowski. "