Nowe przypadki UFO! Świadkowie są przerażeni. Zobacz tajemnicze nagrania [WIDEO]

Rok 2020 zaskoczył ludzkość tyloma niespodziankami, że wyczekiwane przez zwolenników teorii o kosmitach odwiedzających naszą planetę spotkanie z pozaziemskimi formami życia nie byłoby wcale takie nieoczywiste. Tym bardziej że w ciągu ostatnich tygodni na całym świecie dochodzi do licznych obserwacji UFO.

UFO - nowe nagrania statków kosmicznych?

Nie tak dawno temu pisaliśmy o kręgach w zbożu znalezionych na terenie Polski, a już świat obiegła informacja o dwóch kolejnych przypadkach niewyjaśnionych zjawisk na niebie. Tym razem na terenie USA - w Południowej Kalifornii.

Świadkowie obu spotkań z UFO zarejestrowali je na materiale wideo, który następnie umieścili w internecie. Do zdarzeń doszło w drugiej połowie lipca 2020 roku. O jednym doniósł portal TMZ, który podzielił się nagraniem na YouTube. Miało miejsce w mieście Long Beach. Co udało się zarejestrować anonimowemu świadkowi?

Wideo, które nie zostało poddane żadnej specjalnej obróbce, zaczyna się od dźwięków silnika wydawanych przez myśliwce McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, co według świadka już samo w sobie jest dziwnym zjawiskiem. Co wojskowe samoloty robiły w środku dnia nad dzielnicą mieszkalną? Trudno powiedzieć, ale następny, łatwy do przeoczenia szczegół ma potwierdzać teorię, że rząd wiedział o obecności UFO nad Long Beach. W materiale pojawia się bowiem niezidentyfikowany obiekt latający, który w okamgnieniu ucieka poza kadr.

Sceptycy twierdzą, że rzekomym statkiem kosmitów miał być owad lub dron. Miłośnicy teorii spiskowych wiedzą jednak swoje. To nie koniec spotkań z UFO w Kalifornii. Inny świadek podzielił się kolejnym materiałem z Long Beach, na którym dokładniej możemy przyjrzeć się dziwnemu obiektowi na niebie.

Na drugim nagraniu widzimy chaotycznie latający punkt, który zostawia za sobą smugi, lub ciągnie jakieś powiewające na wietrze elementy. Dziwnie zachowujący się obiekt zdaniem sceptyków to po prostu duży latawiec, co jest możliwe, po dokładniejszym przyjrzeniu się nagraniu. Istnieje jednak wiele osób przekonanych, że oba materiały nie są przypadkiem i uchwycone na nich obiekty mają pozaziemskie pochodzenie.

Jaka jest prawda na temat tajemniczych nagrań? Trudno orzec, ale warto mieć na uwadze, że UFO to skrót od Niezidentyfikowanego Obiektu Latającego, co nie oznacza, że od razu należy zakładać, iż mamy do czynienia ze statkiem kosmicznym. Wszelkie przypadki obserwacji UFO mogą być równie dobrze uchwyceniem zjawisk naturalnych, które nie są jeszcze odkryte przez współczesną naukę.

