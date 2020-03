Od 24 marca 2020 nie kupimy masek na AliExpress. Na prośbę polskiego rządu

Gdy widmo epidemii COVID-19 zawisło nad Polską, Polacy tłumnie udali się na zakupy. Towarami pierwszej potrzeby okazały się być kasze, makarony, papier toaletowy oraz maski ochronne i żele dezynfekujące.

Ceny tych ostatnich produktów poszybowały w górę nawet stokrotnie, co nie spodobało się rządzącym. W rezultacie na Allegro i OLX pojawił się zakaz sprzedaży środków ochrony osobistej.

Jak donosi Polskie Radio, ograniczenie ma obowiązywać także na AliExpress. Polski rząd wymógł na Chińczykach, żeby nie sprzedawali maseczek odbiorcom indywidualnym oraz prywatnym przedsiębiorstwom z naszego kraju.

Wiadomość o ograniczeniu sprzedaży środków ochrony osobistej spotkała się z ogromnymi kontrowersjami. W Polsce zbliżamy się do maksimum zachorowań na COVID-19 i Polacy chcą zabezpieczyć się przed złapaniem koronawirusa SARs-CoV-2 jak tylko mogą.

Ministerstwo Zdrowia z kolei cały czas tłumaczy, że maski powinny być noszone przez lekarzy oraz chorych, a ich wykupywanie przynosi więcej szkody, niż pożytku.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski potwierdził informację o wprowadzeniu zakazu sprzedaży masek w następujący sposób:

W związku z tym zwróciliśmy się też o przeciwdziałanie praktykom wprowadzającym konsumentów w błąd przede wszystkim, ale także praktykom polegającym na zawyżaniu cen, do naszych partnerów, w tym także do władz Chin o to, aby odpowiednie praktyki zastosować na platformach chińskich. Podkreślam, celem ich jest ochrona konsumentów i przeciwdziałanie tym praktykom, które legły u podstaw podjęcia takiej decyzji w stosunku do platform w Polsce. "