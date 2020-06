Ogromne czarne pszczoły odkryte na Lubelszczyźnie. Nie próbujcie łapać ani odganiać

Czarne pszczoły wykryto w Ogrodzie Botanicznym, którym opiekuje się uczelnia. Owady mogą osiągać długość nawet 3 cm, są więc znacznie większe niż znane nam pszczoły miodne, a to może wywoływać u ludzi spory niepokój.

Zadrzechnie to owady ciepłolubne, do naszego kraju została zwabiona przez zwiększającą się średnią temperaturę. Jak tłumaczą naukowcy, duże otwarte przestrzenie, które mocno się nagrzewają, stanowią wymarzone środowisko dla czarnych pszczół.

Czarne pszczoły wyglądają groźnie. Czy rzeczywiście trzeba się ich bać wytłumaczyli naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Czarne pszczoły w Polsce. Naukowcy tłumaczą, czy są powody do obaw

Zadrzechnia fioletowa i zadrzechnia czarnoroga zaczęły pojawiać się w naszym kraju kilka lat temu. Dobra wiadomość jest taka, że nie są to gatunki inwazyjne: czarne pszczoły żyły z nami ponad pół wieku temu, ale postępująca industrializacja i kurczące się naturalne habitaty wygnały je na emigrację. W 2002 roku zostały uznane za wymarłe.

Prof. Aneta Strachecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, powrotem czarnych pszczół jest zachwycona.

" Jest jedną z największych pszczół występujących w tej części Europy, jest cała czarna, ma lekko fioletowe skrzydła, które - jak zaczyna lecieć - to mienią się w słońcu. Wygląda przepięknie. Zaczęliśmy budować betonowe domy i pozbawiliśmy ją jej naturalnego środowiska. "

Czarne pszczoły to samotniczki, które nie tworzą kolonii tak jak pszczoły miodne. Swoje gniazda budują w starym, spróchniałym drewnie, nie pogardzają także drewnianymi konstrukcjami stawianymi przez ludzi. Gdy zostały one zastąpione budynkami z betonu, zadrzechnie straciły miejsce do życia.

Naukowcy podkreślają, że czarne pszczoły to owady bardzo łagodne, a nawet płochliwe. Dysponują żądłem, ale używają go w ostateczności, gdy są prowokowane i czują się zagrożone. Zadrzechni nie należy się więc bać – pozostawione samym sobie na pewno nie wyrządzą krzywdy.

Należy ponadto pamiętać, że czarne pszczoły są w Polsce gatunkiem chronionym. Zabronione jest więc zabijanie, łapanie, a nawet przeganianie tych owadów z miejsc, w których się je zauważyło.

