Policjanci będą karać mandatami za wyjście do sklepu po alkohol

Im więcej osób pozostanie w domach tym mniej szans będzie miał koronawirus SARS-CoV-2 na przedostanie się na nowych ludzi. Ta prosta zależność jest powodem, dla którego polskie władze wprowadzają coraz drastyczniejsze ograniczenia w przemieszczaniu się.

Wyjść można tylko z odpowiednim uzasadnieniem: do pracy, na zakupy, wyprowadzając psa, w ramach wolontariatu lub w celu zapewnienia sobie oddechu i podreperowania zdrowia psychicznego. Trzeba tylko pamiętać w tym ostatnim przypadku, że spacer ma być krótki i odbywać się w bezpośredniej okolicy.

W Wielkiej Brytanii na listę podmiotów niezbędnych do funkcjonowania państwa wciągnięto na czas epidemii sklepy z alkoholem, dzięki czemu mogą być czynna podczas narodowej kwarantanny.

W Polsce, jak się właśnie okazało, za wyjście po piwo lub inny trunek wyskokowy policjanci mogą nałożyć mandat. Poinformował o tym rzecznik Komendanta Głównego Policji.

Mariusz Ciarka o takiej interpretacji przepisów dotyczących zakazu wychodzenia z domu poinformował podczas rozmowy z WP.

Wyjście na zakupy w komunikatach rządowych określane jest jako wyjątek spod zakazu, policjant podkreślił jednak, że ważne jest także to, jakie zakupy zamierza się zrobić. Ma to być weryfikowane przez funkcjonariuszy podczas przeprowadzania kontroli.

"

(Policjanci sprawdzą – przyp. red.) czy to jest na przykład wyjście do sklepu, gdzie chcemy zrobić zakupy, aby mieć jak przygotować obiad, kolację, jak wyżyć, czy jest to na przykład wyjście do sklepu, bo ktoś chce sobie kupić zdrapkę czy akurat zabrakło alkoholu i chce uzupełnić zapasy. "