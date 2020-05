Posłowie Konfederacji nagrają płytę. Będzie dostępna także na winylach

Dzięki wyzwaniu #hot16challenge2 artystom i ich fanom udało się zebrać około 3,5 miliona złotych na walkę z koronawirusem. Filmy z kolejnymi rapowymi zwrotkami stawały się przez ostatnie tygodnie hitami internetu i nie schodziły z ust komentujących. W zabawę włączyli się nie tylko muzycy związani ze środowiskiem hip-hopowym. Wyzwanie podjęła stara gwardia gwiazd polskiej muzyki jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk czy Beta Kozidrak oraz młodsze pokolenie na czele z Dawidem Podsiadło czy Krzysztofem Zalewskim.

Poza muzykami za rapowanie wzięli się też youtuberzy, celebryci, a nawet politycy. Największe zamieszanie w mediach wywołała "szesnastka" o "ostrym cieniu mgły" w wykonaniu samego prezydenta Andrzeja Dudy. Wyzwanie przyjął także Janusz Korwin-Mikke oraz kilku innych posłów Konfederacji w tym Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Sławomir Mentzen i Dobromir Sośnierz.

Politycy zachęceni licznymi publikacjami na ich temat oraz rosnącą liczbą wyświetleń nagrywanych filmów postanowili pójść o krok dalej i kontynuować muzyczną karierę. Jak czytamy na Interii, posłowie Konfederacji na stałe chcą zapisać się w historii rap gry i nagrają płytę. Materiał ma ukazać się na CD oraz winylu, a część dochodów ze sprzedaży najprawdopodobniej zostanie przekazany na walkę z koronawirusem.

W rozmowie z portalem, Konrad Berkowicz wyjaśnił:

"

Są silne naciski, żebyśmy to zrobili. Ktoś mógłby traktować to jako czystą zabawę, ale te piosenki to manifest polityczny. Różnią się od przemówień w Sejmie, bo często mają większe zasięgi. "