Sejm zdziesiątkowany przez koronawirusa. „Chcą, żeby iść na wybory, a sami boją się przyjechać na posiedzenie”

Nadzwyczajne środki ostrożności podjęto w Sejmie, żeby przeprowadzić głosowania nad niezbędnymi w dobie koronawirusa zmianami w przepisach. Posłowie otrzymają maseczki ochronne, w budynku gęsto ustawione zostały środki do dezynfekcji, a głosowania mają być skrócone do maksimum, żeby nie narażać zdrowia rządzących.

W tym samym czasie Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że maski powinny być noszone tylko przez osoby chore, a zdrowym taka ochrona jest niepotrzebna.

Część ugrupowań parlamentarnych chciała całkowicie zrezygnować ze stacjonarnego posiedzenia Sejmu i głosowania – w tym nad zmianą w regulaminie umożliwiającą głosowanie przez internet – przeprowadzić przez internet. Nowelizacja przepisów miałaby działać wstecz.

Na takie rozwiązanie nie zgodziły się kluby KO i Konfederacji, które zażądały, żeby posiedzenie odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem, i dopiero po uchwaleniu zmian parlament mógł funkcjonować online.

W Sejmie pojawiły się głosy, że takie żądania są „działaniem antypaństwowym”. Mówił o tym Onetowi Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy.

Uważamy, że PO bierze odpowiedzialność za każdą osobę, która w trakcie tego posiedzenia zarazi się koronawirusem. To, co zrobili Borys Budka i Małgorzata Kidawa-Błońska, jest działaniem antypaństwowym. "

Borys Budka, szef PO, na czacie na Facebooku wytłumaczył powody swojego sprzeciwu do przeprowadzenia głosowań online.

"

Sorry, ale my nie możemy działać ponad prawem, tylko dlatego, że ktoś się boi przyjść do pracy. Przecież wiele osób normalnie pracuje. Nie możemy przyjąć niezgodnych z prawem rozwiązań, bo za kilka lat np. ZUS mógłby kwestionować przyznane w ten sposób świadczenia. "