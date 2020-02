Sprzedawcy marihuany znaleźli sprytny sposób na obejście zakazu reklamy. Sponsorują autostrady

Legalną marihuaną mogą cieszyć się już mieszkańcy wybranych stanów. Jednym z nich jest Kolorado, które pozwala co prawda na sprzedaż konopi, ale ma bardzo surowe prawo regulujące reklamowania zioła.

Gdy jednak jest ochota, znajdzie się sposób. Kolorado prowadzi program Clean Colorado, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą sponsorować utrzymanie w czystości fragmentów głównych szlaków komunikacyjnych. W zamian za to przysługuje im prawo pochwalenia się uczestnictwem w programie przez postawienie tablicy informacyjnej.

Jak wynika z oficjalnych danych, do programu Clean Colorado przystąpiło już 51 sprzedawców produktów zawierających marihuanę. To co prawda mniej niż połowa wszystkich przedsiębiorstw sponsorujących czystość dróg, ale za to zajmująca się 66% całości tras.

Kolorado nie zabrania całkowicie reklamowania marihuany i produktów z nią, jednak panujące w stanie regulacje bardzo utrudniają wyjście z przekazem do potencjalnych klientów. Reklamy w telewizji, radio i prasie są zabronione, chyba że nadawca przekazu jest w stanie udowodnić, że odbiorcy to w większości osoby, które ukończyły 21. rok życia.

Przepisy regulujące program Clean Colorado są odrębnym prawem i zakaz reklamowania się do niego nie stosuje. Dlatego też producenci marihuany masowo zaczęli adoptować autostrady. Tablice informacyjne nie były co prawda rozważane jako nośnik reklamowy, sprzedawcom wystarcza jednak, że pojawia się na nich ich logo, często zawierające słowo „marihuana”.

Specjaliści podkreślają, że znaki drogowe przyciągają więcej uwagi, niż tradycyjne reklamy. Mogą się więc okazać bardziej opłacalne pod kątem dotarcia do potencjalnych klientów.

