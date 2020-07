„Wykopki” strollowali Dudę. Po debacie podsunęli mu do podpisu kartkę z zaszyfrowanym hasłem „j@?!ć PiS”

Prezydent Andrzej Duda nie cieszy się na Wykopie zbyt dużym poważaniem, popularne są za to memy zarzucające mu podpisywanie wszystkiego co się da bez sprawdzania, co robi. Kilku śmiałków postanowiło zweryfikować, czy tak jest naprawdę, i po debacie TVP w Końskich podsunęło mu kartkę z popularnym w serwisie hasłem wyrażającym negatywny stosunek do partii rządzącej.