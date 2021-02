YouTuber zginął podczas nagrywania "pranka". Został zastrzelony

Jak podaje lokalna stacja WSMV (sprzymierzona z NBC Nashville), 20-letni Timothy Wilks wraz z przyjacielem "podszedł do grupy ludzi uzbrojony w nóż kuchenny". Z relacji wynika, że panowie chcieli nagrać prank, udając, że chcą obrabować wspomnianych ludzi, a wideo udostępnić na YouTubie. Jedna z osób wyciągnęła broń i postrzeliła Wilksa w samoobronie.

Kiedy na miejscu pojawiła się policja, 23-letni David Starnes Jr. przyznał się do tego, że postrzelił Wilksa w samoobronie. Na razie nie zostały mu postawione żadne zarzuty, ponieważ jak wspomnieliśmy, mężczyzna działał podobno w samoobronie.

Wiadomość o tym incydencie wywołała sporą dyskusję w komentarzach na Facebooku. Pod postem możemy przeczytać m.in. że przyjaciel Wilksa powinien zostać oskarżony o próbę rabunku z bronią w ręku:

Więc... jeśli ktoś by nie wyciągnął broni i do niego nie strzelił, to oni faktycznie by obrabowali tą grupę? Czy rabunek był głównym powodem interakcji, a jeśli by ich złapali, to zaczęliby krzyczeć, że "tylko żartowali"? Powinni oskarżyć osoby ocalałe o próbę rabunku z bronią w ręku.