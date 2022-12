Nie żyje Angelo Badalamenti. Kompozytor muzyki do "Twin Peaks" miał 85 lat

W wieku 85 lat zmarł kompozytor Angelo Badalamenti, który przez wiele lat współpracował Davidem Lynchem. Jego muzykę możemy usłyszeć m.in. w "Miasteczko Twin Peaks", "Blue Velvet", "Zagubiona Autostrada" czy "Mulholland Drive". Informację o jego śmierci przekazała rodzina poprzez social media.

Jak podaje PAP, kompozytor zmarł w niedzielę w obecności rodziny w New Jersey - przekazała Frances Badalamenti, siostrzenica kompozytora w wypowiedzi dla czasopisma "Hollywood Reporter". Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci.

Badalamenti urodził się w 1937 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Jego ojciec pochodził z Sycylii. Kompozytor pisał utwory m.in. dla Niny Simone, a w 1986 roku został poproszony o pomoc Isabelli Rossellini w zaśpiewaniu piosenki "Blue Velvet" w filmie Lyncha o tym samym tytule. Badalamenti nawiązał następnie z reżyserem stałą współpracę.

Badalamenti w wywiadzie dla serwisu Culture.org w 2019 roku powiedział:

Zawsze mam jedno ważne pytanie dla reżysera, kiedy tworzę ścieżkę dźwiękową: co ma poczuć twoja widownia? Czy chcesz ich przerazić? Sprawić, że będą skręcać się w swoich krzesłach? Poczują piękno? I to jak (reżyserzy) odpowiadają na to pytanie, daje mi wskazówki, nad czym mam pracować. Tłumaczę ich słowa na muzykę.