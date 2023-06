Mechanizm z Andikitiry to kalkulator astronomiczny, który nazwany został „pierwszym komputerem”. Choć odkryto go już w 1901 roku, do dziś wprawia naukowców w osłupienie. Zasilane ręcznie urządzenie, które ma prawdopodobnie 2000 lat, wykorzystywało system nakręcanej tarczy do śledzenia czasu Słońca, Księżyca i pięciu planet, a także kalendarz, fazy Księżyca i czas zaćmienia. Ten mechanizm był tak skomplikowany, że wyprzedził swoją epokę nawet o... tysiąc lat! Urządzenie jest bardziej zaawansowane niż wszystko, co pochodzi z tamtej epoki.

W ostatnim czasie naukowcy z University College London (UCL) ogłosili, że prawdopodobnie rozwiązali część tajemnicy. Wszystko za pomocą komputerowego modelowania 3D. Celem projektu było odtworzenie prawdopodobnych zagubionych części mechanizmu.

Wierzymy, że nasza rekonstrukcja pasuje do wszystkich dowodów, które naukowcy zebrali z zachowanych do tej pory szczątków powiedział Adam Wojcik, materiałoznawca z UCL

„Pierwszy komputer” ma 2000 lat. Wyprzedził swoją epokę o milenium

Zespół z UCL wykorzystywał różne metody matematyczne oraz napisy na mechanizmie, aby opracować nowe układy kół zębatych, które poruszałyby modele Słońca, Księżyca i planet we właściwy sposób w przestrzeni urządzenia o głębokości zaledwie 25 mm. Zespół sądzi, że mechanizm mógł wyświetlać ruch słońca, księżyca i różnych planet na koncentrycznych pierścieniach.

Ponieważ starożytni Grecy zakładali, że Słońce i planety krążą wokół Ziemi, ich tory były trudniejsze do odtworzenia za pomocą kół zębatych, niż gdyby słońce było umieszczone pośrodku.

Naukowcy zaproponowali również pomysł dwustronnego wskaźnika, który nazywają „smoczą ręką”, który wskazuje, kiedy ma nastąpić zaćmienie. Ich badania przybliżają nas do prawdziwego zrozumienia, jak działało urządzenie z Andikitiry, ale nadal nie jest jasne, czy współczesny projekt jest adekwatny i jak starożytni Grecy mogli wytwarzać jego elementy bez bardziej nowoczesnej technologii.

Nie jest też całkiem jasne, do czego w ogóle służył mechanizm z Andikitiry. Czy był zabawką, narzędziem edukacyjnym, czy też miał może jakiś inny cel? Samo odkrycie urządzenia sugeruje, że starożytni Grecy mogli być jeszcze bardziej rozwiniętą cywilizacją, niż sądziliśmy. Co jeszcze czeka na odkrycie na dnie morza?

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.