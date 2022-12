"Transformers: Rise of the Beasts" - nareszcie jest pierwszy zwiastun widowiska o wielkich robotach [WIDEO]

Pamiętacie serial "Transformers: Beast Wars?" Popularne maszyny pojawią się w nadchodzącym filmie "Transformers: Rise of the Beasts", którego zwiastun właśnie zadebiutował w sieci.

Transformers: Rise of the Beasts - oto pierwszy zwiastun filmu

Czekaliśmy, czekaliśmy i się w końcu doczekaliśmy - w sieci zadebiutował w końcu pierwszy oficjalny zwiastun filmu "Transformers: Rise of the Beasts", który pokaże nam "aktorskie" wersje maszyn-zwierząt znane z serialu "Beast Wars" z lat 90.

Na temat nowego filmu wiemy już całkiem sporo - twórcy postanowili postawić na przeniesienie serii "Transformers" do czasów Beast Wars. Główne role "ludzkie" zagrają Anthony Ramos ("In The Heights", "Hamilton") oraz Dominique Fisher ("Judas and the Black Messiah"), a całość ma się dziać w Nowym Jorku z 1994 roku.

To wtedy Autoboty i Decepticony zapoznają się z nowymi frakcjami Maximali, Predaconów i Terraconów, a Optimus Prime pozna swojego przodka w postaci Optimusa Primala. Oprócz tego będzie mnóstwo eksplozji, pościgów, scen akcji i suchego humoru, które charakteryzują filmy z serii "Transformers". Zobaczcie zwiastun "Rise of the Beasts" poniżej:

Głosów Transformerom udzielą m.in. Michelle Yeoh, Peter Dinklage, Pete Davidson, Luna Lauren Velez, John DiMaggio, Michaela Jaé (MJ) Rodriguez oraz Ron Perlman jako Optimus Primal oraz Peter Cullen jako Optimus Prime.

Reżyserem filmu jest Steven Caple Jr., natomiast scenariusz napisali Darnell Metayer i Josh Peters. Data premiery "Transformers: Rise of the Beasts" została zaplanowana na 9 czerwca 2023 roku.