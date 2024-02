Erotyczny thriller z Jenną Ortegą wzbudza u ludzi obrzydzenie. Dlaczego?

Ludzie nie są w stanie poradzić sobie z jedną sceną zawartą w tym filmie. O co takiego chodzi i dlaczego w sieci pojawia się tyle komentarzy, które są przepełnione emocjami oraz różnego rodzaju opiniami internautów?

Erotyczny thriller z Jenną Ortegą w roli głównej

Jak donosi m.in. serwis joe.co.uk, thriller z Jenną Ortegą w roli głównej obrzydza ludzi, ponieważ jest tam moment, w którym 21-letnia Ortega oraz 52-letni Freeman znajdują się w sugestywnej scenie. To właśnie wspomniana scena sprawia, że internauci są w szoku i nie mogą sobie poradzić z emocjami, które towarzyszą im podczas oglądania.

Scena przedstawia Ortegę, która się pochyla, natomiast starszy od niej Freeman chwyta ją za dłoń. Jeden z komentujących napisał:

Czuję się dziwnie gdy to oglądam.

Ktoś inny napisał, że ten urywek stanowi najgorszą rzecz, jaką miał okazję zobaczyć, a jeszcze inna osoba podkreśliła, iż jest obrzydzona filmem. Warto przypomnieć, iż „Miller’s Girl” to produkcja, która opowiada o skomplikowanym związku nauczyciela oraz studentki.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy jak przestać być smutasem i zacząć cieszyć się życiem. Ponadto wspominaliśmy o tym, iż szczęśliwi ludzie mają dla Polaków 3 proste rady.

Źródło: Antyradio/JOE

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!