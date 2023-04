Finał konkursu Road to Mystic już 13 kwietnia! Zwycięzca zagra na festiwalu

Demeted, Khrognar, MüuT i Nenufar to zespoły, które zakwalifikowały się do finału live drugiej edycji konkursu Road to Mystic. Zobaczymy je na scenie już 13 kwietnia w Gdańsku.

Finał konkursu Road to Mystic już 13 kwietnia!

Mystic Coalition i Antyradio po raz drugi organizują konkurs Road to Mystic, którego zwycięzca wystąpi w czerwcu na Mystic Festival. Otrzymaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń – od niemal 190 zespołów, w większości świetnych. Po przesłuchaniu wszystkich zgłoszeń jurorzy wskazali 50 grup, które uznali za najbardziej interesujące.

Do kolejnego etapu, głosami publiczności, zakwalifikowane zostały zespoły: Demeted, Khrognar, MüuT i Nenufar. Jury postanowiło nie korzystać ze swojego prawa do przydzielenia tzw. dzikiej karty.

Już 13 kwietnia odbędzie się koncert finałowy w gdańskim klubie Drizzly Grizzly. Finał Road to Mystic połączony będzie z koncertem Soilwork, Kataklysm i Horizon Ignited – odbywającym się za ścianą, w klubie B90. Zespół, który tego wieczoru najbardziej przypadnie do gustu jurorom konkursu otrzyma zaproszenie na Mystic Festival 2023, a jego muzyka zostanie zaprezentowana na antenie Antyradia.

Występy konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Adam Brzeziński, Bartosz Cieślak, Jarosław Anzhellmo Giers, Jarosław Kowal i Jarek Szubrycht.

Przypominamy, że na festiwalu wystąpi ponad 90 zespołów, w tym m.in. Ghost, Danzig, Gojira, Meshuggah, Behemoth, Electric Wizard, The Hellacopters, Testament, Dark Angel, Watain, Moonspell, Perturbator, Exodus, Dismember, Voivod, Alcest, Sleep Token, Unleashed, Carpathian Forest, Grave, Soen, Phil Campbell and the Bastard Sons (z setem Motörhead), Godflesh, Primitive Man, Earthless, Mad Sin, Lucifer, Antimatter i Greg Puciato.