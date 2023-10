Kazik trafił do szpitala. Kult odwołał koncerty i poinformował o stanie zdrowia muzyka

Kazik trafił do szpitala. O stanie zdrowia wokalisty Kultu, zespół poinformował w mediach społecznościowych. Odwołano koncerty.

Kult wyruszył w trasę koncertową. Trasa Pomarańczowa 2023 rozpoczęła się 7 października występem w Londynie. Zanim zespół zagra w Polsce, miał jeszcze odwiedzić Hamburg i Berlin, niestety koncerty zostały odwołane ze względu na stan zdrowia wokalisty. Kazik Staszewski trafił do szpitala.

Kazik trafił do szpitala. Jaki jest stan zdrowia muzyka?

Kult na Facebooku poinformował o dwóch odwołanych koncertach – w Hamburgu i Berlinie. Koncerty miały odbyć się kolejno 14 i 15 października. Zostały jednak odwołane i przeniesione na inny termin. Powodem jest hospitalizacja Kazika.

Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w HAMBURGU i BERLINIE są ANULOWANE i zostaną przeniesione na inny termin. Jak tylko będziemy znać nowe daty to zaraz poinformujemy. Bilety oczywiście zachowują ważność. - czytamy na oficjalnym Facebooku zespołu.

Póki co odwołano tylko dwa koncerty. Miejmy więc nadzieję, że to nic poważnego i Kazik szybko wróci do zdrowia. Muzycy z zespołu nie podali powodu hospitalizacji. Zdradzili natomiast, że jego stan jest stabilny.

Stan Kazika jest stabilny ale niestety uniemożliwia wykonanie koncertów w najbliższych dniach.Bardzo nam przykro z tego powodu, życzymy Kazikowi jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia, a Was drodzy prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

Kult koncerty w ramach Trasy Pomarańczowej w Polsce ma rozpocząć się 19 października.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!