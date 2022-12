KISS zagra w 2023 roku w Polsce! Gdzie wystąpi legenda rocka?

KISS zagra w Polsce w 2023 roku!

Zespół zagra 19 czerwca 2023 roku w TAURON Arenie Kraków. To z całą pewnością będzie najbardziej wybuchowe wydarzenie 2023 roku w Polsce! Bilety do sprzedaży ogólnej na biletserwis.pl trafią 7 grudnia. Przedsprzedaż dla fanklubu oraz użytkowników platformy Bilet Serwis rozpocznie się dzień wcześniej.



Łódzki występ w czerwcu tego roku nie mógł być ostatnim koncertem KISS w Polsce! Po takim niesamowitym show, jaki zespół dał w Atlas Arenie, musiała nastąpić powtórka! Tego oczekiwali nie tylko najzagorzalsi fani, ale cała muzyczna Polska. I teraz już wiadomo, że KISS znowu przyjedzie do Polski. Tym razem wstrząsną TAURON Areną Kraków.



Zespół KISS niemal od półwiecza znany jest ze swoich charakterystycznych i niesamowitych występów. Band od dziesięcioleci udowadnia, że daje najbardziej kultowe i rock’n’rollowe koncerty na żywo. Z tego między innymi powodu Rock and Roll Hall of Fame – muzeum rock and rolla honorujące artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój muzyki – zaliczyło KISS do najważniejszych wykonawców w historii. Ale grupa należy do jednych z najbardziej wpływowych zespołów rockowych na świecie.

KISS wydali 44 albumy, które sprzedali w ponad 100 milionach egzemplarzach. Są laureatami licznych nagród i najwyższych miejsc na liście Billboard. W 2015 roku zespół otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów ASCAP. Grupa występowała na całym świecie, do tego była zapraszana na tak spektakularne wydarzenia jak Super Bowl w 1999 roku, ceremonię zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku czy koncert Rockin' The Corps dla żołnierzy powracających w 2005 roku z wojny w Iraku.

KISS wystąpi 19 czerwca 2023 roku w TAURON Arenie Kraków w ramach trasy END OF THE ROAD. Fani skupieni w KISS Army bilety kupią już 6 grudnia przy pomocy linku, jaki otrzymają na swoje skrzynki mailowe. Jednocześnie rozpocznie się także przedsprzedaż na www.biletserwis.pl. Dostęp do niej będą mieli użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Można to jeszcze zrobić do północy, 5 grudnia. Sprzedaż ogólna rozpocznie się 7 grudnia o godzinie 10:00, również za pośrednictwem platformy www.biletserwis.pl.