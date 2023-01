Grindcore w czystej postaci zabrzmi podczas Pol'and'Rock Festival 2023. W tym roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno odbędzie się spotkanie z ekstremalną mieszanką muzyki w wykonaniu brytyjskiej grupy metalowej.

Metalowa gwiazda na Pol'and'Rock Festival. Kogo zobaczymy w sierpniu 2023?

29. Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 r.,na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Na imprezie zagra zespół Napalm Death, który jest powszechnie uważany za prekursora gatunku grindcore przez wkomponowanie w swoich utworach elementów crust punka i death metalu. Muzycy znani są z głośnego brzmienia, mocno zniekształconych dźwięków z przestrojonych gitar, przeszywających basów, szybkiego tempa, blastów, wokalu składającego się z niezrozumiałych growli lub wysokich wrzasków.

Ponad cztery dekady i szesnaście albumów od daty powstania, Napalm Death wyruszył w 2022 roku w kolejny muzyczny tour po Stanach z „the Campaign For Musical Destruction". W 2023 r. ruszają na podbój scen muzycznych w Europie. To jeden z głównych punktów programu, którego nie można przegapić podczas 29. Pol'and'Rock Festival.

Zespół Napalm Death został założony w Meriden, w Anglii, w 1981 r. przez dwóch nastolatków zafascynowanych klimatem anarcho-punka. Do 1982 r. skład grupy powiększył się do 4 osób, by następnie kilkakrotnie się zmienić i przekształcić. Choć żaden z członków pierwszego składu nie gra już w zespole, brzmienie Napalm Death pozostaje do tej pory wierne początkom. Artyści konsekwentnie trzymają się ram wytyczonych przez wokalistę Marka „Barneya“ Greenwaya, basistę Shane'a Emburiego, gitarzystę Mitcha Harrisa i perkusistę Danny'ego Herrerę.

Na Pol'and'Rock Festival oprócz Napalm Death zagrają również Spin Doctors, Biohazard i Carpenter Brut.