Najciekawsze koncerty w warszawskiej Progresji. W jakiej cenie są bilety?

Początek nowego roku to dobry moment, by zaplanować koncerty w swoim grafiku. Jeżeli jeszcze nie macie muzycznych planów, to warto zerknąć na wydarzenia, które odbędą się w warszawskim klubie Progresja

Już po raz 16. odbędzie się Festiwalu Twórczości Nieograniczonej Zacieralia. 13 i 14 stycznia zagrają między innymi Blenders, Transgresja, Ztvörki El Dupa Kolektyw, TPN 25, Chałtcore, Pull The Wire, Zacier.

Przez lata Zacierali obrosły prawdziwą legendą, zbierając najlepszych, ale również najdziwniejszych muzyków i ich fanów z całej Polski. Te dwa dni to święto muzyki i szaleństwa, które pozwolą Wam

naładować się pozytywną energią na resztę roku.

Data: 13-14.01.2023

Godziny: już wkrótce!

Miejsce: Progresja, Fort Wola 22

Ceny biletów: 89 zł w przedsprzedaży / 129 zł w dniu koncertu dostępne na progresja.com

21 stycznia 2023 The Real McKenzies zagra jedyny koncert w Polsce - właśnie w warszawskiej Progresji. W swojej długiej karierze zespół nagrał 11 albumów studyjnych, utrzymanych w swoim charakterystycznym celtycko-folkowym stylu. Dyskografię kanadyjsko-szkockiej formacji zamykał do niedawna „Bear & Loathing”, który krytycy zgodnie okrzyknęli powrotem chłopaków do swojej najlepszej formy. Jednak kilka tygodni temu premierę miał nowy, fenomenalny krążek „Songs of the Highlands, Songs of the Sea”.

Data: 21.01.2023

Godziny: 19:00 - drzwi, 20:00 - start

Miejsce: Progresja, Fort Wola 22

Ceny biletów: 80 zł w przedsprzedaży / 100 zł w dniu koncertu dostępne na progresja.com

VNV Nation odwiedzą Polskę w marcu 2023 roku w ramach trasy „The Electric Sun Tour”.

Ponad 30 lat na scenie pozwoliło zbudować zespołowi renomę i swój własny, unikalny styl będący połączeniem elektroniki, synthwave’u i popu. Mrokmiesza się z melodią, a ludzkie emocje z bezdusznością maszyny. Dyskografię grupy zamyka bardzo ciepło przyjęty przez

krytykę i fanów album „Noire” z 2018. Rozpoczynająca się w lutym 2023 roku trasa będzie promowała nowe wydawnictwo zespołu pt. „Electric Sun”. Wyczekujcie pierwszych singli i zapowiedzi!

Data: 19 marca 2023

Ceny biletów: 120 zł w przedsprzedaży / 150 zł w dniu koncertu

Miejsce: Klub Progresja

Bilety dostępne w bileteriach GoOut, Going, eBilet i na stronie Progresja.com

Hania Rani to wielokrotnie nagradzana pianistka, kompozytorka i wokalistka.

Pierwszy termin: 4 kwietnia 2023 (wyprzedany)

Drugi termin: 5 kwietnia 2023 (w trakcie sprzedaży)

Bilety: I pula – 130 zł, II pula – 140 zł, III pula – 150 zł

Bilety dostępne w bileteriach GoOut, Going, Eventim, eBilet oraz na stronie progresja.com

RPWL powracają z nowym albumem i trasą. Legenda art-rocka zagości ponownie w Klubie Progresja już 13 kwietnia 2023

17 marca 2023 roku ukaże się ich najnowsze dzieło „Crime Scene”, które traktuje o najbardziej spektakularnych zbrodniach w całej historii przestępczości. Tak jak dotychczas, ten temat również będzie inscenizowany na żywo z wykorzystaniem multimediów. Ponadto skład live zespołu powiększy się o dwie wokalistki.

RPWL, 13.04.2023

Bilety: 90 zł w przedsprzedaży, 100 zł w dniu koncertu

Punkty sprzedaży:

GoOut, Eventim, eBilet, Going.

Progresja zaprasza również na koncert The War On Drugs. Czy The War On Drugs są dziś jednym z najważniejszych amerykańskich zespołów indie rockowych? Takie zdanie zdecydowanie nie będzie przesadą! Istnieją niecałe 20 lat, a przez ten czas zdążyli wydać 5 albumów, które mocno wpłynęły na całą szeroko pojętą scenę alternatywnego rocka. Co sprawa, że są tak ważną i wpływową grupą? Undergroundowa szczerość i radość z grania miesza się u nich z absolutną muzyczną perfekcją.

Najlepszym uhonorowaniem dotychczasowej kariery zespołu jest w pełni zasłużona nagroda Grammy. Dyskografię Amerykanów zamyka album „I Don’t Live Here Anymore” z 2021 roku.

Data: 12.06.2023

Godziny: 19:00 - drzwi, 20:00 - start

Miejsce: Letnia Scena Progresji, Fort Wola 22

Ceny biletów: 145 zł w przedsprzedaży / 165 zł w dniu koncertu dostępne na progresja.com

Jesienią 2023 roku, po 4 latach przerwy legendarny Chris Corner powraca jako IAMX do Europy. Podczas trasy FAULT LINES artysta występuje z pełnym zespołem i będzie promował aż dwa nowe wydawnictwa płytowe, które wydane zostaną na wiosnę i jesień 2023. Na chwilę obecną niewiele wiemy o jego nowej muzyce, jednak znając poprzednie dokonania, jesteśmy spokojni o jakość muzyczną! Oprócz nowego materiału, na koncercie nie zabraknie również znanych i uwielbianych klasyków, które od lat towarzyszą oddanym fanom.

Data: 22.10.2023

Godziny: 19:00 - drzwi, 20:00 - start

Miejsce: Progresja, Fort Wola 22

Ceny biletów: 130 zł w przedsprzedaży / 150 zł w dniu koncertu dostępne na www.progresja.com