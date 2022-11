Open'er Festival 2023 ogłosił kolejne rockowe gwiazdy. Kogo zobaczymy w Gdyni?

Organizatorzy Open'er Festival zdradzili, kogo jeszcze zobaczymy na nadchodzącej edycji festiwalu. Nie zabraknie rockowych brzmień oraz czegoś dla fanów popowo-rockowych piosenek.

Open'er Festival 2023 ogłosił kolejne rockowe gwiazdy

29 czerwca 2023 na Open'er Festival zagra Nothing But Thieves. Anglicy mają unikalną receptę na połączenie mocnych riffów, indie-rockowej artystyczności z popową czułością. Zespół wydał do tej pory 3 albumy - imienny debiut (2015), "Broken Machine" (2017) i "Moral Panic" (2020), a ich dyskografię uzupełnia 5 EP-ek.

Na tym jednak nie koniec. W Gdyni wystąpi również One Republic. Od 2007 roku, kiedy listy przebojów opanował kawałek "Apologize" (nominowany do Grammy), One Republic umiejętnie i konsekwentnie budują swoją markę. Wydany w tym samym roku debiutancki album "Dreaming Out Loud" otworzył im drzwi do światowej kariery i pewnie przekroczyli próg.

Następne wydawnictwa zespołu przynosiły kolejne międzynarodowe przeboje, jak "All the Right Moves", "Counting Stars", "Love Runs Out" czy jeden z największych przebojów ostatnich miesięcy - "I Ain’t Worried", którego gwizdany motyw stał się w tym roku soundtrackiem zarówno filmu „Top Gun: Maverick” jak i niezliczonej ilości wideo w social mediach. W nadchodzących miesiącach wyczekujemy ich szóstego albumu, a już 28 czerwca spotykamy się na ich open’erowym koncercie.

Wcześniej organizatorzy Open'er Festival 2023 ogłosili koncerty Queens of the Stone Age, Lizzo oraz Arctic Monkeys.

Open'er Festival 2023: Bilety i karnety