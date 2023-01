Orange Warsaw Festival 2023 z kolejną gwiazdą. Ile kosztują karnety?

Organizatorzy Orange Warsaw Festival 2023 ogłosili kolejnego artystę, którego zobaczymy już w czerwcu w Warszawie. Sprawdźcie ceny biletów na nadchodzącą edycję imprezy.

Orange Warsaw Festival 2023 z kolejną gwiazdą

2 czerwca 2023 festiwalowicze zobaczą na imprezie The Kid LAROI. - australijski artysta, który tworzy muzykę na pograniczu popu, alternatywy i rapu.

W 2019 roku The Kid LAROI. wydał na kanale Lyrical Lemonade utwór „Let Her Go”, który wystartował z bardzo dobrymi wynikami. Później na początku 2020 roku pojawił się kawałek „Diva” z Lil Tecca. Dalej wszystko rozkręcało się jak śnieżna kula. W marcu 2020 wydał piosenkę „Addison Rae” nazwaną na cześć popularnego TikTokera, a w kwietniu „Fade Away” z Lil Tjayem. W czerwcu w końcu światło dzienne zobaczył utwór „Go” z Juice Wrldem. Australijczyk pojawił się także na pośmiertnej płycie „Legend Never Die” i wydał poświęcony raperowi kawałek „Tell Me Why”. Był to drugi oficjalny singiel zapowiadającym mixtape „F*ck Love”, który ukazał się w lipcu. Jesienią 2020 roku pojawiła się wersja deluxe albumu, na której znalazło się 7 nowych utworów, a wśród nich kooperacje z takimi artystami jak YoungBoy Never Broke Again, Internet Money, Marshmello, czy Machine Gun Kelly.

13 stycznia 2021 roku udało mu się przeskoczyć na liście najczęściej odtwarzanych artystów w Spotify Kendricka Lamara! Wystaczy podsumować wyniki samego hitu „Without You”: Top10 w Spotify na Świecie, Top100 w Polsce, 600 tysięcy filmików na TikToku, 56 miejsce na Top200 Shazam Polska. To dopiero pierwszy utwór z płyty. Cały mixtape został odtworzony już ponad miliard razy!

14. edycja Orange Warsaw Festival. Sprzedaż karnetów i biletów

Impreza odbędzie się w dniach 2 i 3 czerwca 2023. Dotychczas ogłoszono występy Sama Smitha oraz The 1975. Obecnie bilety na Orange Warsaw Festival kosztują następująco: