Ozzfest powróci? Wszystko zależy tylko od jednej rzeczy

Czy Ozzfest jeszcze powróci? Istnieje na to duża szansa. O szczegółach opowiedziała Sharon Osbourne.

Pamiętacie Ozzfest? Trudno o nim zapomnieć. Objazdowy festiwal organizowany był w latach 1996-2018 w Stanach Zjednoczonych. Przez te wszystkie lata na scenie pojawiały się największe gwiazdy takie jak: Linkin Park, Pantera, Marilyn Manson, System of a Down, Disturbed, Korn, Metallica, Mötley Crüe czy Black Label Society. Za stworzenie imprezy odpowiada Ozzy Osbourne i jego żona Sharon. Wiele osób tęskni za wydarzeniem. Teraz pojawił się cień szansy, że po 6 latach nieobecności festiwal wróci.

Ozzfest powróci? Sharon o szczegółach

Ozzy Osbourne w ostatnich latach mocno podupadł na zdrowiu. Fani bardzo martwią się o artystę, a on sam wciąż wierzy, że jeszcze stanie na scenie. Muzyczne plany na jakiś czas musiał porzucić, jednak nie oznacza to, że całkowicie zniknął z życia publicznego. Wręcz przeciwnie. Słynna rodzina postanowiła wystartować z podcastami. I tak dzięki „The Osbournes Podcast” fani na bieżąco dowiadują się, co słychać u słynnego klanu. Podczas najnowszego odcinka pojawił się wątek Ozzfestu. W tym roku minie 6 lat od czasu jak wydarzenie przestało być organizowane. W podcaście Sharon i Ozzy zaczęli rozmyślać nad Ozzfestem. Zastanawiali się, czy istnieje możliwość przywrócenia imprezy. Okazuje się, że jest szansa na powrót kultowej imprezy. Wszystko jednak zależy od tego, ile zespoły oraz ich menedżerowie będą chcieli wynagrodzenia.

Wszystko zawsze sprowadza się do tego, czy zespoły i ich menedżerowie będą patrzeć realistycznie i tak też podejdą do zarobków na festiwalach. Cieszę się, że dużo ludzi zaczęło organizować własne festiwale i z pewnością cieszy to również wszystkich fanów muzyki. W naszym przypadku wszyscy myślą, że jesteśmy bilionerami i każdy menedżer żąda od nas automatycznie tryliony dolarów za występu jego zespołu… Moglibyśmy skupić się głównie na mniejszych zespołach, ale w dalszym ciągu potrzebować będziemy headlinerów. Wspaniale jest mieć mniejsze sceny z mniej znanymi zespołami, ale nie można oczekiwać od nich, że zapełnią festiwal na 50 tysięcy ludzi. Bazując tylko na nich, moglibyśmy zorganizować imprezę na około 5 albo 6 tysięcy ludzi – mówiła.

Kto wiem, być może przedsiębiorcza Sharon na poważnie weźmie się za organizację festiwalu. Chcielibyście powrotu?

Źródło: Antyradio/Metalnews.pl/The Osbournes Podcast

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!