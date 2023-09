Osbourne'owie wracają! Po sieci już krążą pierwsze zwiastuny

Rodzina Osbourne’ów do typowych z pewnością nie należy. Lata temu familia zdecydowała się pokazać swoje życie w reality show. Dzisiaj znani są niemal wszyscy członkowie szalonej rodzinki. Po latach wracają, by znów opowiadać o swojej codzienności.

Rodzina Osbourne’ów znana jest przede wszystkim za sprawą Ozzy’ego, wokalisty heavy metalowego, z zespołu Black Sabbath. Choć obecnie brytyjski muzyk mierzy się z wieloma zdrowotnymi problemami, to głęboko wierzy, że powróci na scenę. Niestety w jego plany nie wierzy inny znany muzyk, który ostatnio odniósł się do tematu i zdradził, że nie sądzi by Ozzy był w stanie kiedykolwiek jeszcze zagrać koncert. Mimo wielu przeciwności cała rodzina postarała się o to, by nikt się nie nudził, również fani. Wracają z serią podcastów.

Po tym jak Ozzy Osbourne zdobył ogromną sławę, rodzina postanowiła również zaprezentować się światu. Nie tylko podczas wielkich gal i koncertów, ale także pokazać, jak wygląda ich codzienność, a ta jest naprawdę nietypowa. Wystartowali więc z reality show. Widzowie od marca 2002 roku mieli okazję regularnie dowiadywać się, co dzieje się u żony Ozzy’ego Sharon, a także ich dzieci Kelly i Jacka (Druga córka, Aimee odmówiła udziału w programie i często krytykowała pomysł rodziców). Mimo iż program emitowany był jedynie przez 3 lata, to reality show odbiło się szerokim echem i do dzisiaj wielu widzów program pamięta, a nawet nazywa go kultowym.

Osbournowie wracają z podcastami!

Po latach przerwy, rodzinka postanowiła znów wkroczyć i kolejny raz prezentować fanom swoją codzienność i ciekawostki z życia. Tym razem postawili na inną formę. Zamiast reality show w 2018 roku pojawił się podcast „The Osbourne Podcast”. Niestety zainteresowani fani, mogli go słuchać jedynie przez 3 miesiące.

A dlaczego akurat podcast? Na to pytanie odpowiedziała Kelly:

Podcast to sposób na dawanie ludziom tego, czego chcą, bez dawania im nas wszystkich. Nadal jesteśmy bardzo otwarci, ale to nie jest tak, że cały czas mamy przed sobą aparat. Więc naprawdę, nam się to podoba. - wyjaśniła.

Jak to się mówi „do trzech razy sztuka”. Osbournowie znów startują z podcastem. Po pięciu latach wracają w wielkim stylu. Pierwszy sezon „The Osbournes Podcast” ma mieć 20 odcinków, a do sieci już trafiły pierwsze zwiastuny. Premiera 12 września, a materiał dostępny będzie zarówno w wersji audio jak i wideo. Nagrywany w domu Ozzy’ego i Sharon, gdzie poruszają najróżniejsze tematy.

Oglądaj

Oglądaj

Będziecie słuchać?

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner