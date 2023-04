Pol'and'Rock Festival z dwiema nowymi gwiazdami. Fani polskiego rocka powinni być zachwyceni

Pol'and'Rock Festival 2023 - dwie nowe gwiazdy w składzie imprezy

"Mniej niż zero", "Kryzysowa narzeczona", "Tańcz głupia", "Zostawcie Titanica" to ułamek twórczości zespołu, którego dźwięki i słowa wychowują kolejne pokolenia słuchaczy od 1981 roku - Lady Pank zagości na Dużej Scenie Najpiękniejszego Festiwalu Świata! Do składu Pol'and'Rock Festival dołączył również zespół Booze & Glory.

Lady Pank króluje na polskiej scenie muzycznej od ponad 40 lat, odnosząc ogromne sukcesy w branży, z których największym można nazwać zjednanie sobie fanów z każdej części kraju i z każdej grupy wiekowej. Ich flagowe numery, które nieprzerwanie pozostają w czołówkach list największych przebojów, stały się definicją historii polskiego rocka.

Booze & Glory to londyński zespół punkowy, który przez ostatnie dziesięciolecie zdobył serca fanów na całym świecie. Muzyka zespołu łączy w sobie tradycyjne brzmienia punk rocka z elementami rock'n'rolla, niosąc silne przekazy pozytywności i nadziei. Charyzma i siła przekazu muzyków sprawiają, że ich występy na żywo są niezapomnianym doświadczeniem.

Zespół bardzo mocno podkreśla swoje antyrasistowskie i apolityczne przesłanie. Jak sami o sobie mówią "zawsze międzynarodowy zespół, z dumą antyrasistowski!", z byłymi i obecnymi członkami pochodzącymi z Polski, Irlandii, Anglii, Szwecji oraz Grecji.

29. Najpiękniejszy Festiwal Świata odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia 2023 roku, już po raz drugi na płycie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Poza Booze & Glory i Lady Pank na festiwalu zagrają też m.in. Biohazard, Carpenter Brut, Napalm Death, Brodka, While She Sleeps, Zalewski, Bullet for My Valentine, Royal Republic, LemON, Rise Of The Northstar, oraz The Rumjacks.