Poznaliśmy pierwsze gwiazdy 31. Finału WOŚP

W swojej autorskiej audycji "Zaraz Będzie Ciemno" w Antyradiu Jurek Owsiak przedstawił pierwszą czwórkę artystów, którzy zagrają podczas 31. Finału WOŚP. Warszawskie koncerty odbędą się w dzień Finału, 29 stycznia 2023 roku, na Placu Bankowym.

31. Finał WOŚP: Poznaliśmy pierwsze gwiazdy, która zagrają w Warszawie

Już 29 stycznia 2023 roku Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny — tym razem, żeby wygrać z sepsą. Ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy towarzyszą wydarzenia kulturalne, przedstawienia i koncerty.

Jurek Owsiak ogłosił pierwszych wykonawców, którzy zagrają podczas Letniej Zadymy w Środku Zimy. Na 31. Finale WOŚP zobaczymy Pull The Wire. Bezkompromisowa kapela z Żyrardowa, która już kilkukrotnie gościła zarówno na Finałach WOŚP, jak i na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Zespół założony w 2005 roku przez grupę przyjaciół gra muzykę z pogranicza hardrocka i punk-rocka. Załoga inspiruje się klasycznym punkiem ze sceny brytyjskiej i amerykańskiej oraz słynie z dynamicznego i melodyjnego grania na żywo. Zespół ma na koncie pięć krążków, a jego najnowsze wydawnictwo – "Życie to western" ukazało się na rynku w 2021 roku.

Na imprezie zobaczymy również Sztywny Pal Azji. Historia zespołu sięga roku 1986, kiedy pierwszy raz wystąpił na scenie Festiwalu w Jarocinie. Skład zaprezentował wtedy hity takie jak „Nieprzemakalni”, "Wieża radości, wieża samotności" czy „Europa i Azja”. Swoim występem zafascynowali jury oraz publiczność festiwalu, a utwór "Nasze reggae" z chwytliwym refrenem "Nie wolno wznosić się za wysoko" stał się nieformalnym hymnem festiwalu. Najpiękniejszej Publiczności Świata zespół zaprezentował się podczas 28. Pol'and'Rock Festival w 2022 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno

Spięty to kolejna gwiazda Finału WOŚP. Huberta „Spiętego” Dobaczewskiego nie trzeba przedstawiać ani uczestnikom poprzednich Finałów, ani publiczności Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Razem z zespołem Lao Che występował na deskach obu scen, ale teraz powraca ze swoim solowym projektem. Spięty jako solista debiutował w 2009 roku z płytą „Antyszanty”, która zyskała pokaźne grono wielbicieli. W 2021 roku wydał swój drugi solowy album pod tytułem "Black Mental". To płyta, która w swoim przekazie jest szalenie aktualna — idealnie skrojona na niepewne czasy, a ponadto w wykonaniu koncertowym brzmi bardzo energetycznie i transowo.

Kirszenbaum to projekt Kacpra Szpyrki (filozofa, księgarza i skrzypka) oraz Jakuba Wiśniewskiego (anglisty), których uprzednia współpraca w zespole Pora Wiatru zaowocowała ponad 150 koncertami, występem w finale programu Must Be the Music i główną nagrodą polskiej edycji Festiwalu Emergenza. Projekt Kirszenbaum wystąpił także na deskach Małej Sceny 28. Pol'and'Rock Festival.

W warstwie muzycznej mocno eklektyczny styl projektu oparty jest na bliskiej współpracy gitar, post-rockowych skrzypiec i nagrywanych na żywo loopów. Wszystko to składa się na współczesną i bardzo specyficzną interpretację słowiańskich, klezmerskich i anglosaskich folków.

Szczytny cel 31. Finał WOŚP

Zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy — oto cel zbliżającego się 31. Finału WOŚP. Po raz pierwszy w historii Orkiestry zakupione urządzenia posłużą nie określonej grupie wiekowej pacjentów, ale wszystkim, którzy tego sprzętu będą potrzebować. Tradycyjna kwesta na ulicach odbędzie się 29 stycznia, ale już w grudniu cel akcji wspierać będzie można poprzez rozmaite kanały elektroniczne i udział w imprezach zamkniętych organizowanych przez Sztaby.