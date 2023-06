Red Hot Chili Peppers wystąpił w Warszawie, by rozbujać polską publiczność do swoich największych hitów oraz nowych piosenek. Zobaczcie, jak bawiła się polska publiczność na tym koncercie.

21 czerwca Red Hot Chili Peppers wystąpił na PGE Narodowym w Warszawie w ramach trasy wspierającej wydane w 2022 roku dwa albumy studyjne "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen". Obydwa krążki odnotowały #1 na liście Billboard Top Album Sales. Po nominacji do nagrody Grammy za najlepszą piosenkę rockową „Black Summer”, zespół postanowił wyruszyć w 23-dniową światową trasę koncertowa, która rozpoczęła się w środę 29 marca w BC Place w Vancouver. Zobaczcie, jak fani bawili się na warszawskim koncercie Red Hotów.

Red Hot Chili Peppers wystąpił w Warszawie. Zobaczcie, jak bawili się polscy fani [WIDEO]

Grupie Red Hot Chili Peppers udało się umieścić 2 albumy na szczycie list sprzedaży w tym samym czasie, stają się pierwszym od 17 lat zespołem rockowym, któremu udało się to osiągnąć. "Return of the Dream Canteen" zajął pierwsze miejsce na liście Billboard Top Album Sales Chart (podobnie jak jego poprzednik "Unlimited Love" w kwietniu) i osiągnął #1 w wielu krajach na całym świecie. Oba wydawnictwa zostały wyprodukowane przez wieloletniego współpracownika i powiernika twórczości, Ricka Rubina.

Warszawski koncert Red Hot Chili Peppers rozpoczął się od "Around the World" oraz "The Zephyr Song". Na koncercie nie zabrakło też piosenek "She's only 18", "Eddie", Tell Me Baby", "Californication" czy "Give It Away". Jak nowe piosenki i stare przeboje wypadły na żywo podczas warszawskiego koncertu? Zobaczcie nagrania polskich fanów:

Oglądaj

Oglądaj

Oglądaj

Zespół udostępnił również playlistę z koncertu w Warszawie:

Kolejny koncert Red Hot Chili Peppers odbędzie się 23 czerwca 2023 w Danii.

