Idąc na koncert ulubionej kapeli chcemy ten czas spędzić jak najlepiej - skakać do upadłego pod sceną, zdzierać gardło na ukochanych piosenkach i szaleć w moshpicie. Niestety po koncercie King Gizzard & The Lizard Wizard 11 czerwca w Chicago pozostanie spory osad - jeden z młodych fanów zaginął po występie i niestety policja znalazła jego ciało. Funkcjonariusze badają sprawę, by wyjaśnić, co się tak naprawdę wydarzyło. Krążą plotki o seryjnym mordercy.

26-letni fan zaginął po koncercie. Policja znalazła ciało mężczyzny kilka dni później

Policja w Chicago odnalazła ciało 26-letniego mężczyzny, którego zaginięcie zgłoszono krótko po koncercie King Gizzard and the Lizard Wizard w The Salt Shed. Noah Enos był na występie zespołu razem z kolegą z pracy.

Jak podaje NBC Chicago, Enos wysłał smsa do swojej dziewczyny około 21:00, godzinę później już nie było z nim kontaktu. Koncert zakończył się około 22:00. Na nagraniach widać, jak około 21:30 mężczyźni byli na obiekcie. Jest zatem 30 minutowa luka, w czasie której nie wiadomo, co się wydarzyło. Kolega twierdzi, że po zakończonym koncercie poszedł do łazienki, a gdy wrócił na wyznaczone miejsce nie spotkał tam Enosa i nie mógł z nim się skontaktować.

Niestety 17 czerwca policja wyłowiła zwłoki 26-latka z rzeki w Chicago. Funkcjonariusze wyjaśniają sprawę. Jak na razie nie wiadomo, co się właściwie wydarzyło, chociaż w sieci można znaleźć informacje o seryjnym zabójcy. Na razie oficjalnie niczego nie potwierdzono.

Koncert King Gizzard & The Lizard Wizard w Chicago odbył się w ramach promocji albumu "PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation". To drugie pełnometrażowe podejście grupy do thrashmetalu – po wydanym w 2019 "Infest The Rats’ Nest".

