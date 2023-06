W amerykańskiej edycji programu "Mam Talent" pojawił się niepozorny 59-letni uczestnik, który wyznał, że 20 lat temu postanowił zostać nauczycielem gry na gitarze elektrycznej. Nikt nie spodziewał się, że występ starszego mężczyzny spowoduje, że jurorom opadną dosłownie szczęki. Jedna z nich stwierdziła, że powinien się zastanowić, czy nie zostać gwiazdą rocka.

59-letni gitarzysta zaskoczył jurorów "Mam Talent". Posłuchajcie świetnego coveru "We Will Rock You" [WIDEO]

John Wines pochodzi z Wielkiej Brytanii i uczy dzieci do 18.roku życia gry na gitarze elektrycznej. Okazuje się, że to właśnie uczniowie namówili go, by wziął udział w konkursie. 59-letni mężczyzna uroczo gawędził z jurorami, ale gdy wziął gitarę w dłonie zamienił się w zupełnie innego człowieka. Gitarzysta wykonał legendarny utwór Queen "We Will Rock You" i spowodował, że cała widownia zaczęła klaskać i śpiewać. Jurorzy byli zachwyceni i powiedzieli 4 razy "tak".

Oglądaj

Gitarzysta nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył - wszyscy bili mu brawa na stojąco. Tak bardzo go to wzruszyło, że się rozpłakał, sądził, że jego występ nie spodoba się jurorom. Tymczasem oni obsypali go komplementami i jesteśmy bardzo ciekawi, co uczestnik zaprezentuje w kolejnym etapie konkursu.

Gitarzysta prowadzi również profil na TikToku, gdzie dzieli się swoim talentem oraz radami dla muzyków. Ma już 1,3 mln obserwujących!

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.