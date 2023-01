W marcu minie 50 lat od wydania kultowej płyty Pink Floyd "The Dark Side of the Moon". Z tego powodu zespół zaprezentował nowe logo, które nawiązuje do słynnej okładki z pryzmatem. Nie wszystkim jednak spodobała się ta grafika i pojawiły się głosy, które krytykowały nowe "tęczowe" logo.

Afera z nowym "tęczowym" logo Pink Floyd. Internauci piszą o "gejowskim zespole"

Przypomnijmy, chociaż na pewno o tym wiecie - na okładce płyty "The Dark Side of the Moon" zaprojektowanej przez Hipgnosis i George'a Hardie pojawił się pryzmat rozbijający wiązkę światła. Nowe logo Pink Floyd nawiązuje do tej słynnej grafiki, która została wkomponowana w liczbę 50. Nie wszyscy jednak zrozumieli, że tęcza w "0" odnosi się do okładki, a nie do tęczowej flagi ruchu LGBT.

Portal phaylen.medium.com udostępnił screena komentarzy fanów, którzy zaczęli się dopytywać, "o co chodzi z tęczą", a nawet padły słowa, że "już nigdy nie będą słuchać Pink Floyd". Nie zabrakło również ironicznych tekstów, że "Tego potrzebują fani, żeby Pink Floyd był jeszcze bardziej gejowski".

Oczywiście większość fanów Pink Floyd od razu zrozumiało, dlaczego tęcza pojawiła się w logo i nie robiła o to awantury. No cóż, komuś się przyda porządna lekcja historii muzyki rockowej.

Z okazji okrągłej rocznicy ukazania się "The Dark Side of the Moon" Pink Floyd przygotował specjalny boks, w którym znajdziemy zremasterowany materiał, jak również m.in. koncert "The Dark Side of the Moon - Live at Wembley Empire Pool, London", książeczkę ze zdjęciami, plakaty, naklejki oraz repliki 7-calowych singli "Money"z "Any Color You Like" na stronie B oraz "Us and Them" i "Time".