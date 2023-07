Axl Rose z dziwnym hołdem dla Freddiego. Były asystent zdradza szczegóły

Wiele osób na całym świecie ma swoich idoli. Niektórzy oglądają wszystkie filmy z ulubionym aktorem, inni pojawiają się na każdym koncercie ukochanego wokalisty. Swoich idoli mają także gwiazdy. Axl Rose na przykład otwarcie przyznaje się do tego, że swój podziw od lat kieruje w stronę frontmana Queen, Freddiego Mercury’ego. Nie tylko go podziwia, ale także często się nim inspiruje. Ponadto Axl przyznał, że muzyka Queen pomagała mu w dzieciństwie, gdy był niespokojnym dzieckiem.

O tym, jak wielką fascynacją Rose darzy Mercury’ego podzielił się ze światem Craig Duswalt, dawny współpracownik Axla, a obecnie autor książki o nim.

Axl Rose z dziwnym hołdem dla Freddiego Mercury’ego

Craig Duswalt miał okazję asystować artyście podczas jednej z tras koncertowych, więc z pewnością poznał jego przyzwyczajenia, nawyki i być może tajemnice. W swojej książce „Welcome to My Jungle: An Unauthorized Narrative of How a Ordinary Man Like Me Survived Years of Tour with Guns N' Roses”, zdradził kilka ciekawych szczegółów z życia w trasie z dawnym pracodawcą.

Dość nietypowym wydarzeniem był… mały kangurek, który towarzyszył muzykom podczas trasy koncertowej. Sam wybór zwierzęcia dość nietypowy, ale to nie koniec. Axl Rose kangurka traktował niemal jak dziecko – nosił go w specjalnym nosidełku, które miało za zadanie naśladować torbę jego matki. Zabierał go wszędzie ze sobą i ogólnie bardzo o niego dbał.

Domyślacie się, jak mógł mieć na imię? Oczywiście Freddie! W ten sposób wokalista upamiętnił swojego idola, który zmarł w 1991 roku.

