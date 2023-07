Brian May świętuje 76. urodziny. Oto jego 5 najlepszych momentów

W rockowym świecie to legenda, a dziś są jego urodziny. Brian May i fani mogą świętować. Poniżej przedstawiamy jego 5 najlepszych momentów.

Brian May urodził się 19 lipca 1947 roku w Londynie. Co ciekawe, jego niezwykły talent muzyczny ujawnił się już w wieku kilku lat, ponieważ był w stanie grać na pianinie na całkiem imponującym poziomie.

Teraz współzałożyciel słynnego zespołu Queen celebruje swoje 76. urodziny, a fani z całego świata cieszą się razem z nim. May podbił serca miłośników muzyki m.in. za sprawą swego niesamowitego stylu gry.

Brian May i urodziny legendy

Można śmiało powiedzieć, że współzałożyciel Queen to człowiek legenda. Warto nadmienić, że wcześniej grał jeszcze w zespole Smile, który założył z Rogerem Taylorem oraz Timem Staffellem.

Do innych ciekawostek zalicza się fakt, że to właśnie May przyczynił się do powstania niezwykle popularnego „We Will Rock You”, bo w pewnym momencie pomysł dotyczący stworzenia jakiejś wersji hymnu dla swojej grupy, zwyczajnie nie dawał mu spokoju.

Queen bije rekordy popularności, a Brian May założył zespół ze swoimi przyjaciółmi w 1970 roku i tym samym mocno wpłynął na cały muzyczny świat. Fani zawdzięczają mu wspaniałe hity, niezwykłe wspomnienia i w wielu przypadkach również spotęgowanie miłości do rocka. Innymi słowy, Queen to coś więcej, niż tylko kolejny brytyjski zespół rockowy, a May w sporej mierze się do tego przyczynił.

Oto 5 najlepszych momentów Briana Maya

1. Keep Yourself Alive (Queen, 1973). Utwór napisany przez Briana Maya, który trafił do debiutanckiego albumu Queen.

2. Stone Cold Crazy (Sheer Heart Attack, 1974). Nawet pisaliśmy o tym, że Metallica niejednokrotnie mówiła o swojej fascynacji zespołem Queen. Co ciekawe, zespół ma na swoim koncie cover „Stone Cold Crazy”.

3. Seven Seas Of Rhye (Queen II, 1974). Znajdziemy tu imponującą, wyjątkowo agresywną solówkę Briana Maya.

4. Killer Queen (Sheer Heart Attack, 1974). Można powiedzieć, że solówka wybrzmiewa tu wyjątkowo mocno.

5. Bohemian Rhapsody (A Night at the Opera, 1975). Niezwykle ważna solówka z hitu Queen.

