Guns N' Roses to "najgorszy headliner w historii"? Fani wychodzili z występu [WIDEO]

Guns N' Roses to "najgorszy headliner w historii Glastonbury"? Fani wychodzili z występu [WIDEO]

Amerykański zespół był jednym z headlinerów na festiwalu Glastonbury i co było zaskakujące, Guns N' Roses nie spóźnił się. Koncerty trwał 2,5 godziny, ale nie wszystkim przypadł do gustu. Po tym, jak wybrzmiał numer "Welcome to the Jungle" wiele osób zdecydowało się nie słuchać dalej koncertu i wybrało występ Lany Del Rey.

Wielu dziennikarzy mocno skrytykowało ten występ. Padły nawet słowa, że Guns N' Roses był "najgorszym headlinerem w historii festiwalu" - takie słowa padły w recenzji Marka Beaumonta z "The Independent", który ocenił występ 2/5. Natomiast "Far Out Magazine" stwierdził, że Gunsi nie byli w stanie skupić na sobie uwagi widzów, którzy wybrali Lanę Del Rey.

Jak podaje muzyka.interia.pl, redakcja "Far Out Magazine" napisała:

Co ciekawe, "The Guardian" ocenił dosyć dobrze występ dając 4/5 pisząc, że "Obecne wcielenie Guns N' Roses brzmi niezwykle żywotnie".

Tymczasem, Duff McKagan udostępnił utwór "Lighthouse", tytułową piosenkę z jego trzeciego solowego albumu, który ukaże się 20 października. Wydawnictwo można już też zamawiać w przedsprzedaży. Album "Lighthouse" to pierwszy pełny zestaw kompozycji, który narodził się w studiu McKagana. Utwory takie jak "Hope" oraz filozoficzny "I just don't know" (z udziałem wieloletniego przyjaciela McKagana, Jerry'ego Cantrella z Alice in Chains) najpełniej pokazują artystycznego ducha McKagana, łącząc elementy akustyczne z ostrym rock'n'rollem, aby znaleźć się w idealnym punkcie między refleksją poszukującą duszy a czystą energią.

