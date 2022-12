Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Posłuchajcie, jak nastoletnia córka Dave'a Grohla zaśpiewała cover Janis Ian "At Seventeen". Dziewczyna niedługo sama będzie 17-latką.

Dave Grohl na pewno jest bardzo dumny ze swojej córki Violet, która jest również uzdolniona muzycznie. Co jakiś czas lider Foo Fighters gra ze swoimi dzieciakami i teraz możemy usłyszeć jego nastoletnią córkę Violet w coverze Janis Ian "At Seventeen".

Tak brzmi nastoletnia córka Dave'a Grohla. Posłuchajcie ich poruszającego coveru Janis Ian [WIDEO]

Dave Grohl i Greg Kurstin nagrali właśnie 4 piosenki w ramach Hanukkah Sessions, które wystartowały w 2020. W jednym utworze możemy usłyszeć Violet Grohl, która w kwietniu skończy 17 lat. Dziewczyna zaśpiewała cover Janis Ian "At Seventeen" i zagrała na akustycznej gitarze, natomiast Dave Grohl siedział za garami.

Oglądaj

W tym miesiącu do muzyków w ramach koncertu-niespodzianki dołączyli tacy goście, jak Pink, Beck czy Tenaciuos D. Pierwszy raz Hanukkah Sessions były nagrywane na żywo przy obecności publiczności.

Media głośno komentowały występ Grohla z Pink - w końcu jest to dosyć niecodzienne połączenie. Posłuchajcie, jak muzycy wykonali kawałek "Get The Party Started".