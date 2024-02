Dickinson to zdolny człowiek, ale te 2 rzeczy są dla niego ogromnym problemem

Artyści to najczęściej ludzie o wielu talentach. W zależności od wyboru ścieżki kariery potrafią śpiewać, grać, są uzdolnieni aktorsko czy tanecznie. Niektórzy też pięknie malują, a oprócz tego posiadają inne talenty. Niektórym fanom może wydawać się, że artyści czego się nie dotkną, przemieniają w złoto. To mylne wrażenie. Z takiego myślenia wyprowadza Bruce Dickinson z Iron Maiden.

Jakie są słabe strony Bruce’a Dickinsona?

Bruce Dickinson to wokalista legendarnego zespołu Iron Maiden. Jest przykładem człowieka o wielu talentach. Nie tylko odnosi sukcesy w muzyce, ale także ma na koncie te związane z szermierką czy jako pilot samolotu. Czy jest zatem coś, czego Bruce nie potrafi robić? Okazuje się, że tak. I otwarcie o tym mówi.

Bruce Dickinson podczas wywiadu dla „Loudwire”, wskazał dwie rzeczy, z którymi kompletnie sobie nie radzi.

Moje gotowanie przypomina pasywne zatrucie pokarmowe. Jestem średni w gotowaniu. Jak mi dacie coś prostego to sobie poradzę. Mogę zrobić stek z jajkiem. Okropnie idzie mi też pływanie. Dla mnie pływanie to próba uniknięcia utonięcia. Nienawidzę pływania. Lubię być w wodzie. Jeśli dacie mi sprzęt do nurkowania to mogę siedzieć na dnie cały dzień.

Obecnie Dickinson skupia się na promocji siódmego solowego albumu „The Mandrake Project”, który swoją premierę będzie miał 1 marca 2024 roku. Z tej okazji niedawno ukazał się drugi singiel wraz z klipem.

Źródło: Antyradio/Terazmuzyka.pl/Loudwire

