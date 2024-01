Bruce Dickinson prezentuje nowy singiel z klipem. To kolejna zapowiedź albumu

Już niedługo, bo 1 marca 2024 roku ukaże się siódma solowa płyta studyjna Bruce’a Dickinsona “The Mandrake Project”. W grudniu wokalista zaprezentował pierwszy klip promujący album. Teraz czas na kolejny przedsmak. Dickinson wydał nowy singiel „Rain On The Graves” wraz z teledyskiem. Wokaliście Iron Maiden towarzyszą gitarzysta Roy Z, perkusista Dave Moreno, basistka Tanya O’Callaghan oraz wirtuoz instrumentów klawiszowych – Mistheria.

Bruce Dickinson prezentuje drugi singiel z nowej płyty

„Rain On The Graves” to drugi singiel z najnowszego albumu solowego Bruce’a Dickinsona “The Mandrake Project”. Utwór opiera się na potężnym riffie gitary, któremu towarzyszy pełna dramaturgii linia klawiszowa, a przewodzi zaśpiewana po mistrzowsku linia wokalna. Inspiracją do powstania tego utworu była wizyta na grobie poety epoki romantyzmu - Williama Wordswortha w Lake District w Wielkiej Brytanii. Piosenka jest owocem rozmyślań nad śmiertelną naturą człowieka i przysłowiowego paktu z diabłem, który zawiera wielu artystów od czasu lat 30 tych XX wieku, kiedy to Robert Johnson dowiódł, ile może być on wart.

Refren do tego utworu powstał w trakcie mojej wizyty w Grasmere (Wielka Brytania) w 2012 roku, gdy byłem tam na ślubie i dopiero wielu trudnych latach stworzyłem resztę tej piosenki mając wiele bogatych wizji w głowie - wyjaśnia Bruce Dickinson.

Kompozycja jest wynikiem współpracy Dickinsona z Royem Z i brzmi jak klasyczna dla tego duetu piosenka. Łatwo wpadająca w ucho, ale ciężka - pełna melodii, niemal poetycka dzięki melodeklamowanych fragmentów w zwrotkach, które są hołdem dla poety, który był inspiracją dla tego utworu. To zestawienie wskrzesza ducha Roberta Johnsona na jego przysłowiowym rozstaju dróg. Wideo kręcone było w zimowej scenerii Cornwall w Wielkiej Brytanii. Tak jak przy „Afterglow of Ragnarok”, za reżyserię klipu odpowiedzialny jest Ryan Mackfall, a głównym aktorem jest Bruce Dickinson. Tym razem Bruce wciela się w postać kaznodziei, który dobija targu z diabłem i do tej transakcji włącza swój zespół.

Po świetnie przyjętym singlu "Afterglow Of Ragnarok", "Rain On The Graves" zdradza że natura płyty “The Mandrake Project” będzie pełna inwencji, niezwykle ekspansywna i absorbująca. Ciężki pod względem brzmienia i bogaty w warstwie lirycznej - ten album będzie życiową wizją muzyczną Bruce’a, któremu autor poświęcił prawie całe życie. Współtwórcą tego dzieła jest producent Roy Z, z którym Bruce również wspólnie napisał wiele utworów. Zapowiada się płyta, która zdefiniuje muzykę rockową w 2024 roku.

Jednakże “The Mandrake Project” to nie tylko album, ale cały wieloetapowy i multi artystyczny projekt. Ukaże się również komiks o tym samym tytule, którego współautorami są Bruce Dickinson oraz scenarzysta Tony Lee (słynny autor takich dzieł jak np. “Dr. Who”) i rysownik Staz Johnson (rysujący dla kultowego wydawnictwa 2000AD), a okładki wykonał wielki mistrz Bill Sienkiewicz. Komiks “The Mandrake Project” to mroczna, dojrzała opowieść o władzy, jej nadużyciu i walce o tożsamość, zestawiona z tłem fantastyki i okultyzmu. Wydany zostanie w postaci 12 książek, które razem stworzą cykl 3 serii historycznych. Pierwsza z serii wyjdzie do końca 2024 roku, a pierwsze wydanie pojedynczego komiksu ukazało się 17 stycznia 2024 r. Pierwsze specjalne wydanie kolekcjonerskie wyprzedało się w przeciągu 48 godzin od startu sprzedaży!

Bruce Dickinson wystąpi 6 czerwca na Mystic Festiwal w Gdańsku.

