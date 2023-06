Muzyka metalowa to dobry sposób na odstresowanie i zrelaksowanie po ciężkim dniu. Psycholog wyjaśniła, jak agresywna muzyka może być najlepszym sposobem na uspokojenie.

Nie jest to raczej nic dziwnego, że ulubiona muzyka może uspokoić, gdy się stresujemy czy denerwujemy. Jednak, gdy komuś powiemy, że muzyka metalowa nas odstresowuje, większość się dziwi, że takie agresywne dźwięki mogą komuś pomóc. Gdy kolejny raz ktoś zacznie twierdzić, że jest to niemożliwe, wówczas pokażcie mu ten artykuł. Psycholog Nicole Andreoli wyjaśniła, dlaczego metal to dobry sposób na zszargane nerwy.

Dlaczego muzyka metalowa nas uspokaja? Psycholog ma na to wyjaśnienie

Czy Wy też tak macie, że tylko agresywne dźwięki są w stanie Was uspokoić czy odstresować? Wydawałoby się, że delikatniejsza muzyka jest lepszym sposobem na uspokojenie głowy, ale okazuje się, że niekoniecznie to tak działa. Psycholog Nicole Andreoli odpowiedziała na filmik na TikToku, w którym użytkowniczka stwierdziła, że muzyka metalowa ją uspokaja, co wydaje się naprawdę nieprawdopodobne. Jak podaje metalnews.pl, wyjaśnienie tej sytuacji jest prozaiczne:

Słuchanie każdego rodzaju muzyki może być formą terapii i sposobem na wyrażenie i danie upustu emocjom. Zatem heavy metal nie jest tu żadnym wyjątkiem. Udowodnione jest, iż ta muzyka zmniejsza poziom stresu i negatywnych emocji poprzez redukcję kortyzolu, czyli właśnie hormonu odpowiedzialnego za stres. Badania wykazują, iż ludziom słuchającym muzyki ciężkiej łatwiej przychodzi logiczne myślenie w sposób zaawansowany i złożony niż tym, którzy od tej muzyki stronią.

Słuchanie metalu jest naprawdę pożyteczne:

Heavy metal pomaga również w skupieniu. Stwierdzono, iż słuchanie muzyki ciężkiej jest pozytywnym sposobem na radzenie sobie z gniewem w bezpieczny i wyważony sposób, nawet jeśli z zasady przyjmuje się, iż ta muzyka jest pełna agresji nie tylko w brzmieniu, ale często i w głoszonych tekstach.

To chyba oznacza, że właśnie powinniście podgłośnić muzykę w głośnikach. Jeszcze w 2015 roku australijska uczelnia wyższa, University of Queensland, przeprowadziła analizę, która wykazała, że głośna i ciężka muzyka sprzyja wyciszeniu i inspiruje:

Okazało się, że muzyka reguluje smutek i wzmacnia pozytywne emocje. Kiedy doświadczamy gniewu, słuchamy muzyki, do której dopasowujemy swoją złość. Muzyka pomaga nam odkrywać pełną gamę emocji, które odczuwamy, ale jednocześnie sprawia, że czujemy się bardziej aktywni i twórczy. Wyniki badań wskazały wysoki poziom wrogości rozdrażnienia i stresu, które zmniejszyły się pod wpływem muzyki.

Badani potwierdzili, że używają jej do tego, by wzmocnić poczucie szczęścia, miłości i po prostu poprawić nastrój.