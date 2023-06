Oszuści podszywają się pod konto Edyty Bartosiewicz na Instagramie. Wokalistka napisała specjalny wpis, żeby ostrzec swoich fanów, by nie wierzyli botom.

Edyta Bartosiewicz padła ofiarą oszustów, którzy się pod nią podszywają. Wokalistka postanowiła ostrzec swoich fanów informując ich o oszustach w specjalnym poście na Instagramie. Niestety nie jest to pierwsza artystka, która miała problem z oszustami - ostatnio podobny problem mieli Rafał Brzozowski czy Maja Ostaszewska.

Edyta Bartosiewicz zaatakowana przez oszustów. Ostrzega swoich fanów

Wokalistka wyjaśniła na Instagramie, że ktoś podszywa się pod jej konto na Instagramie i wysyła wiadomości do fanów, żeby zachęcić do kliknięcia w podejrzany link. Bartosiewicz poprosiła swoich followersów, żeby zgłaszali sprawę Instagramowi, by konto oszustów zostało skasowane.

Fani otrzymywali następujące wiadomości od botów napisane z błędami:

Witaj moja kochana fanko, to ja Edyta Bartosiewicz. Jestem tutaj na Instagramie z tą bardzo zapasową stroną i jesteś tu mile widziany. Chcę użyć tej strony, aby uzyskać dostęp do moich kochanych fanów, a także poznać ich opinie na temat mojej muzyki. Mam nadzieję, że nigdy nie przestaniesz słuchać mojej muzyki?

Edyta Bartosiewicz udostępniła screena z wiadomością od oszustów pisząc:

Kochani, ktoś z uporem maniaka zakłada fałszywe konta, sygnowane moim imieniem i nazwiskiem i wysyła do Was takie m.in. wiadomości. Proszę, byście zgłaszali to instagramowi.

W komentarzach pojawiły się głosy, że tego typu oszuści coraz częściej atakują celebrytów, ale też i mniejsze konta. Niestety w sieci trzeba być cały czas czujnym i nie klikać w podejrzane linki. Niby każdy o tym wie, ale i tak zdarzają się sytuacje, gdy przez roztargnienie ludzie klikają w linki i potem mają spore problemy - często zdarza się, że oszuści włamują się na konta bankowe i kradną pieniądze naiwnych internautów.

