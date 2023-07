Europe zapowiada film dokumentalny! Wyjdzie też nowy singiel zespołu

Szwedzi z Europe weszli do studia, aby pierwszy raz od wydanego w 2017 roku albumu „Walk The Earth”, nagrać nowy utwór. Zapowiedziano także film dokumentalny, który opowie historię tego kultowego zespołu.

Zespół Europe przebywa w Atlantis Studio w Sztokholmie, gdzie razem z producentem Klasem Åhlundem (Ghost, Robyn) pracuje nad utworem „Hold Your Head Up”, który ma być dynamicznym kawałkiem z elementami wczesnego stylu Europe. Premiera singla jest zapowiedziana na 15. września,. Za miks będzie odpowiedzialny Stefan Glaumann (Rammstein, Def Leppard), który pracował z Europe przy płycie „Secret Society”.

Byliśmy w trasie od dłuższego czasu, ale to ogromna przyjemność wrócić znowu do studia, zwłaszcza jeśli pracuje się z takim gentlemanem i profesjonalistą jak Klas. Kawałek brzmi niezwykle - mówi Joey Tempest, wokalista formacji.

Europe opowie swoją historię. Film dokumentalny już w przyszłym roku

Jak podaje biuro prasowe, „Hold Your Head Up” to tylko początek. Singiel jest zapowiedzią nowego albumu, który ma się ukazać na przełomie 2024 i 2025 roku. To oznacza, że fani zespołu musieli wykazać się niezłą cierpliwością, której nie testowano od wydania w 2004 roku „Start from the Dark”. Wówczas przerwa pomiędzy albumami wyniosła 13 lat, lecz było to spowodowane rozpadem grupy.

To nie koniec dobrych wiadomości dla fanów zespołu. Muzycy razem z reżyserem Craigiem Hooperem (Deep Purple/Saxon) kończą prace nad dokumentem zatytułowanym po prostu „Europe - The Movie”. Film opowie historię zespołu od powstania aż po dzień dzisiejszy, pokazując drogę do sukcesu w połowie lat 80-tych, przez ciężkie czasy i złamane serce, powrót w Millennium i obecne sukcesy, jakie osiągnęła formacja. Premiera jest zapowiedziana na początek 2024 roku.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.