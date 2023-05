Nowy album Foo Fighters zatytułowany "But Here We Are" zbliża się wielkimi krokami.

Zachęcamy Was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama.

W rok po stracie perkusisty Foo Fighters powraca z albumem "But Here We Are", który ukaże się 2 czerwca. "But Here We Are" to brutalnie szczera i surowa emocjonalnie odpowiedź na wszystkie cierpienia, jakie spotkały muzyków Foo Fighters w ciągu ostatniego roku. To świadectwo uzdrawiającej mocy muzyki, przyjaźni i rodziny. Kapela właśnie podzieliła się kolejnym singlem z nadchodzącego wydawnictwa. Posłuchajcie "Under You".

Foo Fighters pozbierał się po śmierci perkusisty. Posłuchajcie "Under You"

Wyprodukowany przez Grega Kurstina i Foo Fighters, "But Here We Are'' jest zarówno 11. albumem Foo Fighters, jak i pierwszym rozdziałem nowego życia zespołu. Na pierwszy singiel wybrano kawałek "Rescued", zaś teraz kapela podzieliła się utworem "Under You".

Oglądaj

Sprawdźcie również, jak prezentuje się tracklista nadchodzącego albumu zespołu.

Foo Fighters "But Here We Are'': Tracklista

Rescued Under You Hearing Voices But Here We Are The Glass Nothing At All Show Me How Beyond Me The Teacher Rest

Przypomnijmy, że w marcu 2022 zmarł perkusista kapeli, Taylor Hawkins. Jego ciało zostało znalezione w pokoju hotelowym w Bogocie, w Kolumbii, gdzie zespół miał wystąpić na festiwalu i wyniki badań toksykologicznych potwierdziły obecność 10 różnych narkotyków.