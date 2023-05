Foo Fighters zagrali pierwszy koncert po śmierci Taylora Hawkinsa [WIDEO]

W rok po ogromnej stracie, osobistej introspekcji i słodko-gorzkich wspomnieniach, Foo Fighters powracają z albumem "But Here We Are", który zadebiutuje już za tydzień. Panowie wrócili również do koncertowania.

Foo Fighters - pierwszy koncert zespołu po śmierci Taylora Hawkinsa

Fani Foo Fighters długo się zastanawiali, co dalej z zespołem po śmierci Taylora Hawkinsa. Mimo takiej straty, zespół wszedł do studia, zapowiedział nowe wydawnictwo i ma już nowego perkusistę, z którym wyruszył już nawet w trasę koncertową.

Tym został Josh Freese, który występował z Foo Fighters podczas specjalnych koncertów poświęconych pamięci Hawkinsa. Artysta pojedzie również z zespołem w nadchodzącą trasę koncertową. Jak na razie nie zdradzono, czy muzyk na stałe wejdzie do składu grupy, czy dołączy do Foo Fighters tylko na czas trasy koncertowej.

Ich pierwszy koncert w nowym składzie odbył się w środę 24 maja 2023 roku w Gilford w stanie New Hampshire i jest pierwszym z całej trasy, którą zespół zagra do listopada.

Podczas imprezy fani usłyszeli wydane już jako single "Rescued" i "Under You", oraz premierowy numer "Nothing At All". Na scenie gościnnie pojawiła się też córka lidera grupy, Violet Grohl, która zaśpiewała z ojcem kawałek "Shame Shame" z poprzedniego albumu Foo Fighters. Poniżej możecie usłyszeć wspomniany nowy banger:

Foo Fighters - setlista z występu 24 maja

Rescued Walk No Son of Mine Learn to Fly Times Like These Under You The Pretender But Here We Are Breakout The Sky Is A Neighbourhood My Hero This Is A Call All My Life Nothing At All Shame Shame These Days Cold Day In The Sun Monkey Wrench Best of You Aurora Everlong

Przypominamy też, że już 2 czerwca 2023 roku zadebiutuje nowy album Foo Fighters o tytule "But Here We Are". Ten będzie zawierał 10 premierowych kawałków.