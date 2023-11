KISS kończy działalność? Simmons wyjaśnia, dlaczego muzycy pożegnali się z fanami

Już wkrótce, bo 2 grudnia legendarny zespół KISS zagra swój ostatni koncert na pożegnalnej trasie „End Of The Road”. Czy ostatni koncert będzie końcem kariery? Fani nabrali obaw, bowiem podczas koncertów na ostatnim tournée zespołu, trwającym ponad cztery lata muzycy pożegnali się z fanami na całym świecie. Co dalej z zespołem i czy wielbiciele formacji mają się czego obawiać? Na to pytanie niedawno odpowiedział Gene Simmons.

Dlaczego KISS pożegnał się z fanami?

Gdy tylko jakiś zespół podczas koncertu wspomni o końcu lub w niepokojący sposób pożegna się z fanami, natychmiast rusza lawina domysłów. W ekstremalnych przypadkach fani są niemal przekonani, że ich ukochana grupa kończy karierę. Często muzycy, mówiąc o końcu, wcale nie mają na myśli całkowitej rezygnacji z muzyki. Zespół KISS podniósł ciśnienie wielu fanom. Podczas ostatniego torunee muzycy pożegnali się z wielbicielami z różnych zakątków świata. Czy to oznacza, że panowie postanowili skończyć z graniem? I tak i nie.

Do całej sprawy odniósł się sam Gene Simmons, który uspokoił fanów. Okazuje się, że KISS wcale nie ma w planach na dobre pożegnać się z muzyką i swoimi ukochanymi fanami. Formacja nadal będzie funkcjonować, ale z wyłączeniem długich tras koncertowych. Nadal też będą odbywały się rejsy „Kiss Kruise”, w grę wchodzą też pojedyncze koncerty.

Ta trasa to koniec dla zespołu, nie dla marki. KISS to obecnie własny wszechświat – produkujemy filmy, gadżety, może nawet weźmiemy się za sztukę na Broadwayu. Kończymy z koncertowaniem, ale działalność KISS będzie kontynuowana. Założyliśmy niedawno muzea KISS w Las Vegas i Rio, w dalszym ciągu organizować będziemy nasze wycieczkowe rejsy, a aktualnie pracujemy również nad filmem biograficznym i serialem animowanym. Ponadto dalej będziemy rzecz jasna tworzyć wiele zabawek, figurek i różnych gier. (…) Występy spod szyldu KISS będą kontynuowane na kilka sposobów i rozmawialiśmy już o tym parę razy. Prawdopodobnie będziemy organizować występy objazdowe, w trakcie których publiczność będzie mogła zobaczyć aktorów i muzyków wcielających się w nasze role. Będąc w Japonii będziesz więc w stanie zobaczyć japońskich artystów, a jednocześnie takie same występy będą miały miejsce w Vegas, Nowym Jorku, czy Londynie - wyjaśnił muzyk.

