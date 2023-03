Trudno uwierzyć, że to rzeczywiście będą ostatnie koncerty kapeli, która już od wielu lat nie może zdecydować się, czy dalej grać, czy przejść na emeryturę.

Wiele osób żartowało sobie z KISS, że ciągle zapowiadają koniec kariery i nie mogą zejść ze sceny - w końcu zapowiadanie ostatnich koncertów w karierze wpływa na szybszą sprzedasz biletów. Wiadomo było jednak, że ta sielanka nie będzie trwać wiecznie i w końcu KISS rzeczywiście pożegna się z fanami. Muzycy zdradzili, kiedy zagrają ostatnie koncerty w ramach trwającej trasy koncertowej i stanie się to jeszcze w tym roku.

KISS zapowiedział ostatnie koncerty w karierze. Czy to rzeczywiście już koniec?

Zespół Kiss był gościem w programie "The Howard Stern Show" w SiriusXM, gdzie kapela zdradziła, kiedy dokładnie odbędą się ostatnie koncerty kapeli. Fani będą mogli zobaczyć ich ostatni raz na scenie w grudniu w Nowym Jorku. Paul Stanley w rozmowie powiedział:

2 ostatnie koncerty kapeli odbędą się 1 i 2 grudnia w Madison Square Garden. Kończymy tam, gdzie zaczynaliśmy. Zanim do tego dojdzie zagramy 17 koncertów w Stanach.

Ostatnia część pożegnalnej trasy koncertowej po Ameryce Północnej zacznie się w październiku 2023 w Teksasie. Co więcej, KISS zdąży jeszcze wystąpić w naszym kraju.

KISS zagra koncert w Polsce w 2023

KISS wystąpi 19 czerwca 2023 roku w TAURON Arenie Kraków w ramach trasy END OF THE ROAD. Bilety na to wydarzenie możecie kupić na https://biletserwis.pl/. Patronat nad koncertem objęło Antyradio.