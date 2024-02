Kittie zadziwia nową muzyką. Zdecydowanie warto posłuchać

Jak informuje m.in. serwis Teraz Muzyka, Kittie powracają z pierwszym od ponad dekady singlem! Jest to niezwykle ekscytująca wiadomość, która odmieni dzień sporej części muzycznych fanów, szukających czegoś przyjemnego do posłuchania.

Wspaniała niespodzianka od Kittie

Kittie publikuje nowy singel, a ludzie mają okazję posłuchać tego, jak grają te niezwykle utalentowane dziewczyny. Zachęcamy do odpalenia poniższego materiału i delektowania się wyjątkową nutą.

Oglądaj

Ten kanadyjski zespół metalowy ma już liczne grono fanów z całego świata, dlatego też trudno się dziwić, iż tak wyjątkowy powrót ekscytuje wielu ludzi. Singlem „Eyes Wide Open” mogą zapowiadać nowy album, chociaż warto zaznaczyć, że w tej chwili nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, dzięki któremu wszyscy mogliby uznać taki stan rzeczy za coś pewnego.

W ramach przypomnienia, można również wspomnieć o tym, że Kittie zadebiutowały w 1999 roku albumem „Spit”. Zespół był założony przez młode siostry Morgan i Mercedes Lander, a ekipa mimo paru zmian, zawsze była żeńska.

