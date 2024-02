Spięcie na linii Ozzy-Kanye trwa. „Zadarł z niewłaściwym Żydem”. Raper odpowiada

W świecie muzyki nie brakuje konfliktów między artystami. Teraz ma miejsce spięcie na linii Ozzy Osbourne – Kanye West. Wszystko zaczęło się od tego, że raper, który niedawno wydał płytę „Vultures”, zwrócił się do Ozzy’ego Osbourne’a o pozwolenie na samplowanie fragmentu występu na żywo. Chodziło o utwór legendarnego zespołu Black Sabbath „Iron Man” z 1983 roku, wykonywanego podczas jednego z amerykańskich festiwali. Niestety raper takiego pozwolenia nie otrzymał. Ozzy wprost zaznaczył, że wszystko to ze względu na to, że Kanye jest „antysemitą, a jego zachowanie wywołało wielki ból u wielu ludzi na całym świecie”.

Kanye jednak specjalnie nie przejął się odmową i nagranie odtworzył podczas imprezy, na której promował nowy album. Na reakcje ze strony „Księcia Ciemności” nie trzeba było długo czekać. Ostry wpis muzyka trafił do sieci. Początkowo pojawił się tam wpis, z którego wynikało, że chodzi o piosenkę „War Pigs”. Jednak po krótkim czasie post został usunięty i pojawiła się aktualizacja.

Kanye West poprosił o zezwolenie na wykorzystanie fragmentu wykonania na żywo "Iron Man" z 1983 r. z US Festivalu bez wokali i odmówiono mu, bo jest antysemitą i spowodował niezwykłe cierpienia u wielu osób. Mimo to użył próbki na imprezie odsłuchowej swojego albumu zeszłej nocy. Nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego! - brzmiał wpis.

Ponadto głos w sprawie zabrała żona Ozzy’ego, Sharon, która w rozmowie z TMZ podsumowała, że tym razem Kanye „zadarł z niewłaściwym Żydem”.

Kanye West komentuje

Jak informują media, wcześniej raper nie zabierał głosu, a jedyne co zrobił, to usunął sample ze swojego utworu. Teraz jednak postanowił odnieść się do tematu. Zrobił to za pomocą Instagram Stories. W social mediach Westa pojawił się screen wcześniejszej wersji wpisu, tej z piosenką „War Pigs”, pod nim zdjęcie Ozzy’ego i Sharon z Halloween (wówczas para przebrała się za rapera i jego żonę Biancę Censori) oraz wiadomość, która brzmiała: „Najwyraźniej ma na swoim koncie opiekuna-celebrytę”. Wiele wskazuje na to, że pisząc o opiekunie, Kanye miał na myśli Sharon Osbourne.

Źródło: Antyradio/X/TMZ/Loudwire/Plejada.pl

