Premiera nowego albumu Metalliki „72 Seasons” zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Universal Music, Hard Rock Cafe oraz Empik przygotowali wyjątkową imprezę, w trakcie której będzie można przedpremierowo usłyszeć i zakupić płytę „72 Seasons”. Sprawdźcie szczegóły tej akcji.

Kup przedpremierowo album Metalliki i zgarnij specjalne gadżety. Tego wydarzenia nie mogą przegapić fani zespołu

Specjalne wydarzenie dla fanów Metalliki rozpocznie się 13 kwietnia o 21:30 w Hard Rock Cafe przy ul. Złotej w Warszawie (obok CH Złote Tarasy). Uczestnicy będą mieli unikalną możliwość zakupu płyty na specjalnym stoisku Empik. Dla wszystkich, którzy kupią CD lub LP, przewidziany jest prezent w postaci plakatu, a za zakupy na kwotę przekraczającą 200 zł będą premiowe żółtą torbą z logiem zespołu. Pierwsze 72 osoby, które przyjdą do Hard Rock Cafe, na hasło „72 Seasons” otrzymają na bramce kupon na powitalny żółty MetaShot. Całej imprezie będzie towarzyszyła muzyka z najnowszego albumu „72 Seasons”.

Impreza odbywa się po pokazie kinowym "Metallica: 72 Seasons Global Premiere". Wydarzenie to światowa prapremiera płyty, czyli odsłuch w kinie w najwyższej jakości obrazu i dźwięku (z Dolby Atmos w wybranych kinach sieci Multikino, w tym w Złotych Tarasach oraz wybranych kinach Helios i Cinema City). Uczestnicy jako pierwsi na świecie będą mogli posłuchać najnowszego albumu legendarnej grupy, jak również obejrzeć ekskluzywne materiały wideo, stworzone specjalnie na tę okazję.„72 Seasons” ukaże się 14 kwietnia. Producentami krążka są Greg Fidelman oraz Hetfield & Ulrich. Całość ma 77 minuty i 12 utworów. To pierwszy długogrający album Metalliki od wydanego w 2016 „Hardwired… To Self-Destruct”.

Metallica zagra 2 koncerty w Polsce w 2023 roku

W sprzedaży są już dostępne pojedyncze bilety na wszystkie koncerty Metalliki w ramach trasy M72. Metallica zagra dwa koncerty w każdym mieście, które jest objęte tournée. Każdy No Repeat Weekend to dwa oddzielne koncerty, z różnymi setlistami i supportami. M72 to także nowa, okrągła scena i słynny Metallica Snake Pit w centralnym miejscu, jak również passy I Disappear i wiele innych atrakcji. Polscy fani będą mogli posłuchać Metalliki na żywo 5 i 7 lipca 2024.