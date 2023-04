Maciej Maleńczuk o marihuanie: "palę od czterdziestu lat, więc legalizacja nie jest mi potrzebna"

Maciej Maleńczuk porozmawiał niedawno z Pomponikiem, poruszając w trakcie rozmowy tematy dotyczące używek i stosunku rządu do niektórych substancji odurzających. Zdaniem legendarnego wokalisty Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zalegalizować marihuanę.

Muzyk podkreślił jednak, że będzie to zwykły cyniczny ruch polityczny:

Maleńczuk podkreślił, że chociaż oczywiście jest za legalizacją marihuany w naszym kraju, to przyznał, że od lat sięga po używki i nie przejmuje się łamaniem prawa:

Mi legalizacja nie jest do niczego potrzebna, palę od czterdziestu lat, o ile sobie przypominam, to cały czas było to nielegalne, więc personalnie legalizacja nie jest mi potrzebna.

Zaznaczył jednak, że zamykanie ludzi w więzieniach za korzystanie z marihuany jest skandaliczne. Widzi w depenalizacji również szansę na zarobek dla państwa, które jednocześnie ostro skrytykował za handlowanie alkoholem:

Przede wszystkim mogłoby tym handlować państwo i zarabiać tak, jak zarabiają na alkoholu, doprowadzając, ku*wa, do wypadków drogowych, pobić i rozpie*dalania rodzin, bo tym jest alkohol, że nie da się po nim prowadzić samochodu, niszczy się rodziny. To jest co najmniej wypadkowy narkotyk i jest wciąż legalny, a trzeba wydawać mnóstwo pieniędzy na skutki alkoholizmu w Polsce i nie tylko w Polsce. Natomiast ja nie uważam tego za narkotyk, to jest jak kawa. To jest jedyny drag, jeżeli można tak powiedzieć, po którym chce się jeść.