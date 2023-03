Muzyk Pink Floyd usłyszał już to, co ma nam do zaoferowania Roger Waters i wydawać by się mogło, że powinien krytykować posunięcie basisty, ale tak się nie stało.

Roger Waters wpadł na pomysł, by z okazji 50. rocznicy wydania albumu "The Dark Side of the Moon" nagrać kultowy album Pink Floyd na nowo. Muzyk podzielił się już fragmentem swojego nadchodzącego wydawnictwa i co ciekawe album posłuchał już Nick Mason, który zdradził, jaka była jego reakcja na nowy/stary materiał Watersa.

Nick Mason słyszał już nową wersję "The Dark Side of the Moon" Rogera Watersa. Jego reakcja Was zaskoczy

Podczas specjalnego eventu z okazji 50. rocznicy wydania albumu "The Dark Side of the Moon" padło pytanie dotyczące nowej wersji tego albumu, nad którą pracuje Roger Waters. Okazało się, że Nick Mason nawet przesłuchał to nagranie:

Słyszałem o tych plotkach, że Roger nagrywa swoją wersję płyty. Pojawiały się sugestie, że to niszczenie oryginału, Roger będzie krok po kroku odtwarzać oryginalną wersją i tak dalej. Właściwie wysłał mi kopię tego, nad czym pracował, a ja napisałem mu: "To irytujące, ale to jest absolutnie genialne!". Nie jest to nic, co mogłoby zniszczyć oryginał, to interesujące uzupełnienie.

Nick Mason wyznał, że to dobrze, iż utwory są interpretowane na nowo, bo dzięki temu cały czas ewoluują i muzyka się rozwija. Jak na razie nie podano oficjalnej premiery nowej płyty Watersa, chociaż początkowo krążek miał się pojawić w marcu. Prawdopodobnie nowa wersja płyty trafi na sklepowe półki w maju. Roger Waters uważa, że "The Dark Side of the Moon" to w całości jego projekt, chociaż w opisie albumu widnieje informacja, że Waters jest autorem trzech z 10 piosenek, w tym "Money", jak również jest współautorem dwóch innych kompozycji.

Tymczasem 24 marca 2023 ukazało się CD i pierwsze w historii winylowe wydanie płyty Pink Floyd "The Dark Side Of The Moon - Live At Wembley Empire Pool, London, 1974". Na okładce znajdzie się oryginalny rysunek George'a Hardiego z 1973 roku.