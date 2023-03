W wieku 56 lat zmarł Steve Mackey, wieloletni basista grupy Pulp, a także popularny producent muzyczny, który współpracował m.in. z Florence and the Machine, czy Arcade.

Steve Mackey odszedł 2 marca 2023 roku w godzinach porannych. Artysta od pewnego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, a ostatnie miesiące spędził w szpitalu.

Wiadomość o jego śmierci przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych żona muzyka, Katie.

Po trzech miesiącach w szpitalu, walcząc z całą swoją siłą i determinacją, jesteśmy zszokowani i zdruzgotani, że pożegnaliśmy mojego genialnego, pięknego męża, Steve'a Mackeya

Steve Mackey od 1989 roku był członkiem britpopowej grupy Pulp, która zawiesiła działalność w 2002 roku. Basista wrócił jednak do koncertowania z grupą w latach 2011-2013. Pozostał w branży muzycznej i podjął się roli producenta. W trakcie kariery współpracował z m.in. Florence and the Machine oraz zespołem Arcade.

Muzyk brał udział w tworzeniu najpopularniejszych albumów zespołu, takich jak m.in. "His’n’Hers", czy "Different Class".